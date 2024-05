El PSOE recrimina al alcalde de Valladolid que presuma de derechos humanos y no haga nada por el centro de refugiados

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha afeado al alcalde Jesús Julio Carnero por hacer “discursos preciosos sobre los derechos humanos” y no hacer nada sobre la construcción de un Centro de Refugiados.

“Si estás dejando bien a las claras que no te interesa, luego no nos hagas un discurso sobre los derechos humanos, por favor, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y estamos viendo que en realidad el compromiso con los derechos humanos es cero, y es lamentable”, ha señalado minutos después de avanzar las iniciativas que su grupo presentará por la demora en la reforma del Hospital Clínico Universitario.

Herrero ha resumido que la construcción sigue “pendiente” después de que el regidor haya dejado “pasar” una inversión de “17 millones” de fondos europeos para llevarlo a cabo. “Es una cuestión humanitaria, es una cuestión de derecho internacional y tiene que asumirla”, ha apuntado para insistir en que debe haber “un proceso de diálogo” para que esa infraestructura “se instale en la ciudad”.

Por último, ha criticado que Carnero no haya recogido el “guante” que lanzó ayer el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y “mire para otro lado”. “¿En qué cosas más importantes tiene que pensar? ¿Cambiar el nombre al aeropuerto? Esa es su principal preocupación. Él ha montado un montón de mesas aquí, la mesa del soterramiento, la mesa de la automoción, que no sirven absolutamente para nada, ni siquiera se levanta un acta, y esto, que tienes el proyecto, la parcela, la financiación, que no tienes que poner un duro, y dices, no, no, esto me lo tengo que pensar. Estás dejando bien a las claras que no te interesa”, ha zanjado.