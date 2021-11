Salamanca instala cajeros en bibliobuses para sacar dinero en 130 pueblos

"De puro simple y sencilla, es brillante. La necesidad agudiza el ingenio", afirma el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias. La administración provincial ha insertado cajeros automáticos en dos bibliobuses -en un proyecto piloto- para que los pueblos más pequeños puedan sacar dinero una vez al mes: un cajero itinerante insertado en dos bibliobuses que dará servicio a 130 pueblos.

La mitad de los municipios de Salamanca tiene menos de 200 habitantes, según los datos del INE. En toda la provincia solo hay 164 oficinas bancarias registradas por el Banco de España, 74 de las cuales están en la capital charra. "Es una solución muy imaginativa que dará respuesta a un tercio de los municipios", subraya el presidente de la diputación.

El anuncio de esta iniciativa se produjo en enero, pero hasta esta semana no han empezado a operar los bibliobuses cajeros. "Ha sido una odisea", resume Iglesias. Según explica, un taller de Salamanca ha sido el responsable de la instalación de los cajeros en los bibliobuses, que han tenido que pasar una ITV extra después del 'apaño'. "Ha sido una carrera de obstáculos también legales, de permisos... Estamos en un Estado de Derecho muy garantista y todo lo que es nuevo tiene problemas administrativos, legales y jurídicos", agrega el presidente 'popular' de la Diputación de Salamanca.

El coste del mantenimiento de este servicio -la empresa responsable de la carga, seguridad y mantenimiento de los cajeros será Prosegur Cash- será de 18.000 euros al año y los ciudadanos podrán sacar dinero del cajero sin importar su entidad bancaria. Eso sí, habrá una comisión -de poco más de un euro- por utilizar el cajero. "Nos obliga el Banco de España al no ser una entidad financiera", justifica Javier Iglesias.

El alcalde de Golpejas (155 habitantes), Alejandro Román, alaba la iniciativa. Según concreta, hay muchas personas mayores que se acercan a los bibliobuses a sacar libros, películas, revistas o música y que pueden aprovechar ese momento para sacar dinero en efectivo, sobre todo aquellos que no pueden desplazarse a Salamanca o algún pueblo grande con cajero. "Va a tener buena acogida y éxito", augura este regidor del PP.

El cajero ya está instalado y operativo en dos de los tres bibliobuses. Monleras (226 habitantes) es uno de los pueblos que espera con expectación la llegada de ese bibliobús con cajero, que está todavía proyectado. "Todo lo que remedie un poco el problema es bienvenido, pero estoy preocupado porque no sabes cuándo puede llegar", apunta su alcalde, Ángel Delgado. Este regidor, socialista, asegura que tener cajero en el pueblo una vez al mes puede resultar "insuficiente", pero ve con buenos ojos la iniciativa.

El alcalde de Valderrodrigo (144 habitantes), Eduardo Rodríguez, apunta que su municipio está a 8 kilómetros de Vitigudino y casi todo el mundo va por lo menos una vez a la semana a la cabecera de comarca, donde hay oficinas y cajeros bancarios. "Creo que nosotros estamos servidos, no somos de los municipios que más necesidad tenga, pero en sitios más lejanos no estará mal la idea", comenta. El alcalde de Pelarrodríguez (172 habitantes), Tomás Martín, se entera de la iniciativa ante las preguntas de este medio. Asegura que hablará con el secretario y que publicarán un bando para informar a los vecinos. Martín, también del PP, duda de la efectividad de la medida porque la gente es "muy mayor" y muchos tampoco se manejan con los cajeros automáticos, pero no se muestra contrario a la idea.

El alcalde de Vega de Tirados (170 habitantes), Javier Calvo, también ve "positivo pero insuficiente" que el servicio se limite a una vez al mes, con el bibliobús. El vehículo solo para durante media hora al mes-aproximadamente- en cada pueblo, y ahora deberá prestar dos servicios y no solo uno: "Si lo analizas, son ocho horas al año en cada pueblo", calcula. Para este socialista, la iniciativa de la Diputación es "positiva" pero supone "un pequeño parche" para los problemas que tienen los pueblos sin oficina bancaria. También critica esta comisión de un euro, que teme que eche para atrás a algunos usuarios.

El presidente de la Diputación de Salamanca asegura a este diario que numerosas administraciones provinciales -Málaga, Teruel, Cantabria y otras de Castilla y León- se han puesto en contacto con la suya para conocer con detalle el proyecto y su posible implantación. En otras provincias se ha apostado por otras estrategias como la instalación de cajeros públicos o la posibilidad de sacar dinero en las farmacias de los municipios más pequeños.

"Necesitamos muchos servicios que han ido desapareciendo", destaca Delgado, que lamenta que esta 'privación' de servicios "conduzca a los pueblos con agonía a su muerte". "La apuesta es buena y esperemos que llegue a todos los pueblos", zanja Delgado. Román también asegura que la "decadencia" del medio rural es "máxima" y ve con buenos ojos "todo lo que se haga por los pueblos". "Todo lo que sea una piedra para hacer una carretera que reducir las diferencias entre las ciudades y los pueblos es beneficioso", remata Calvo.