El dueño de Teconsa: "En 2007 mi padre me dio un maletín con 1,3 millones para que lo llevase a la empresa de Correa"

La constructora leonesa Teconsa pagó 1,3 millones de euros a Francisco Correa por las adjudicaciones de vivienda protegida que consiguió en Boadilla del Monte. Así lo ha declarado hoy en el juicio Gürtel Boadilla el que fue responsable de la empresa, José Luis Martínez Parra, que cumple una condena de más de 11 años en el Centro Penitenciario de Segovia por otra pieza de Gürtel.

Parra es hijo del ya fallecido José Martínez Núñez, uno de los hombres más temidos de León, que llegó incluso a estar investigado por ordenar el asesinato del consejero de la Xunta, Xosé Cuiña. Además tuvo relación con otro acusado de Gürtel, el constructor José Luis Uibarri, que empezó trabajando para él hasta que montó su propia constructora. Ulibarri y "don José" como se hacía llamar Martínez Núñez en su feudo de Ponferrada, fueron enemigos acérrimos, y ambos compitieron en Boadilla.

Martínez Parra, que ha declarado por videoconferencia desde la cárcel debido a una enfermedad que padece, ha relatado que conoció al ideólogo de Gürtel, Correa, en el año 2007, en una tradicional "copa de fin de año" que ofrecía su padre a políticos y empresarios. "Mi padre tenia relación con él y sabia que se nos adjudicaban obras por parte del Ayuntamiento de Boadilla. Si le interesaba una obra hablaba con Correa par que hiciese gestiones para la adjudicación. En 2007 mi padre me dio un maletín con un dinero que no conté, pero que hemos visto en contabilidad, se lo entregué a un señor de la empresa de Correa creo que era Crespo -Pablo Crespo- o alguien de ellos. La cantidad es la que aparece en el escrito de confesión: 1.380.000 euros en efectivo y 420.000 en facturas emitidas por la sociedad de Pablo Crespo. El destino de ese dinero imagino que sería para entregar a funcionarios o alcalde, a los que intervenían en la adjudicaciones", ha relatado este miércoles en la tercera sesión del juicio.

El empresario reconoce en su confesión, con la que pretende lograr una reducción de la pena a la que se enfrenta, que se produjeron irregularidades gracias a las que Teconsa consiguió todas las adjudicaciones de Boadilla del Monte de construcción de vivienda protegida y de la piscina municipal. Pero no ha sabido precisar en qué consistían esas irregularidades. "Yo me dedicaba a la empresa de los hormigones y sabía qué hacía mi padre pero las irregularidades no se las puedo decir, alguna cláusula en los pliegos, imagino que era así", ha dicho a la fiscal. Martínez Parra ha mostrado su arrepentimiento pidiendo "perdón por las disculpas".

Que Tecosa se benefició ampliamente de la trama lo había contado poco antes el que fue gerente de la EMV, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Boadilla, Tomás Martín Morales, apodado en los apuntes como "el santo" y que se ha definido como un "correveidile" entre Correa y el entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero, cuando su relación se agrió. Martín Morales, que militaba en las juventudes del PP de Getafe cuando conoció a Correa a mediados de los 90, ha relatado como éste tejió una red clientelar basada en favores a empresarios y políticos, con invitaciones en zonas vip. "Decía que había que adjudicar a determinados empresarios porque ayudaban al partido, porque lo decía 'la casa', o 'los de arriba'", ha comentado. "Correa era el entrenador y usaba a las personas a su libre arbitrio. Decidía todo: cuál era la empresa, dónde la adjudicación, en qué Ayuntamiento, cuánto cobraba, cuánto repartía", ha especificado.

Respecto a Teconsa, ha recordado que "todas las adjudicaciones de vivienda" fueron para la constructora leonesa "porque lo dijo el señor Correa, que elaboró los pliegos". En concreto, Teconsa consiguió tres adjudicaciones de 96,80 y 50 pisos. "El vestía los pliegos para hacer que fueran para Teconsa. Antes la Ley de Contratos solo exigían publicidad y pública concurrencia. La redacción de los pliegos era ortodoxa y formal, no había trampas pero la adjudicación se conducía por los informes técnicos, y parte de esos informes los hacía el concuñado de correa. Respecto a la publicidad, si se hubiese hecho en periódicos nacionales, habrían concurrido más empresas", ha dicho.

Correa también evitó levantar sospechas, y en la adjudicación de la construcción de 80 pisos hizo que ganase una empresa distinta de Teconsa "porque le parecía que iba a ser llamativo que todas las adjudicaciones fuesen a esa constructora. Según Martín Morales, Correa hizo que ganase otra, después le pidió que se retirase, y Teconsa, que había quedado segunda, pasó a ser la adjudicataria.

El exdiputado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Bosch Tejedor, que sucedió a Martín Morales en el cargo en 2003, ha confirmado que Correa ofrecia palcos vip en el Open de Madrid de Tenis o en partidos del Real Madrid a políticos y empresarios. Sobre las comisiones por adjudicación ha comentado que "se decía que todos los alcaldes de España, fueran del partido que fueran, recibían el 3% de las obras que adjudicaban". Durante su gestión de la EMV, procuraba publicar los concursos en diarios nacionales y en dos adjudicaciones que finalmente se llevó Teconsa, participaron "numerosas empresas", algunas de ellas con ofertas superiores a las de la constructora leonesa.

También ha declarado Jose Ramón Blanco Balín, exinspector de hacienda con varias condenas Gürtel a sus espaldas y que en este caso quiere una sentencia de conformidad, por lo que reconoce los hechos que le imputa la Fiscalía. Blanco Balín era asesor de Correa "para sus sociedades patrimoniales". Pero además, ha reconocido conocer tanto al dueño de Teconsa como a José Luis Ulibarri, porque como él, son de El Bierzo (León). "A los de Teconsa los conozco porque somos del mismo pueblo de León, hay relación entre nuestras familias desde hace más de 40 años, así que conocí al padre y conozco a los hijos, y he llevado el asesoramiento fiscal de sus empresas. Sé que tenían relación con Correa y que hacían cosas juntos en Boadilla, en Majadahonda...", ha recordado. También ha reconocido conocer a Ulibarri por ser de la zona de Ponferrada. "Sabía por Correa que habían tenido relación por algún tema inmobiliario y por una operación que no se llevó a efecto", ha dicho.

Blanco Balín ha dado prolijas explicaciones sobre pagos que se realizaron a través de empresas radicadas en Vancouver, y con la ayuda del controvertido suizo gestor de fortunas, Arturo Fasana.