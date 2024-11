El Poder Judicial activa el proceso para sustituir al presidente del TSJ de Castilla y León, 'azote' de la izquierda y el Gobierno

Tras casi dos décadas al frente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción anunció en septiembre su retirada su etapa en el alto tribunal autonómico. Lo hacía pese a que llevaba de forma interina en el cargo desde septiembre de 2021, tres años extra de mandato por el bloqueo que ha durado años en el Consejo General del Poder Judicial, resuelto el pasado mes de junio. Ahora, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes el anuncio de convocatoria de la plaza “por expiración del mandato del anteriormente nombrado”.

Con la publicación del anuncio en el BOE, los aspirantes tienen 20 días naturales para presentar su solicitud. Entre los requisitos, además de un concurso de méritos, se tendrán en cuenta aquellas personas pertenecientes a la Carrera Judicial con la categoría de magistrado o magistrada en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales que, a fecha de la publicación de la convocatoria, hayan prestado diez años de servicios en la categoría y lleven, al menos, quince años perteneciendo a la Carrera Judicial.

Los últimos años de José Luis Concepción al frente del TSJCyL serán recordados por las numerosas polémicas que generó por sus declaraciones, con frecuentes ataques al Gobierno y a la izquierda en particular. En su última intervención, el 20 de septiembre de 2024, en el acto de apertura del Año Judicial aseguraba que “se instiga desde los poderes públicos a los jueces, que no hacen otra cosa que aplicar la Ley que promulga el Parlamento, con difamaciones, y hasta mediante el ejercicio de acciones penales que se sabe de antemano que no pueden prosperar, con el único objetivo de distraer la atención de hechos que sí pueden merecer el reproche normativo. También, con un claro propósito de deslegitimación en previsión de una resolución desfavorable”.

Con estas palabras, Concepción añadía un ataque más al Gobierno progresista. El todavía presidente del TSJCyL tiene un largo historial de activismo político como le reprochó la vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial Concepción Sáez para reclamar medidas disciplinarias al comparar en 2022 a los nazis con el Partido Comunista en una entrevista en el Diario de Burgos. Sus “desinhibidas intervenciones en los debates públicos le configuran como un activista al servicio de unos distintivos ideológicos”, aseguró la vocal. De esa y tantas declaraciones, el CGPJ prefirió archivar las quejas al considerarlas “opiniones personales sobre un determinado partido político”. El Promotor de la Acción Disciplinaria señaló que Concepción no incurrió en infracción alguna recogida en la Ley por estar amparado por la libertad de expresión y que no utilizó su cargo para incurrir en “desconsideración grave y objetiva a los ciudadanos” cuando se refirió al Partido Comunista de España.

Esta no es la única críticas al PCE en su haber, el magistrado aseguró en una entrevista que “la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno”, en referencia a que el PCE forma parte de IU, integrante de Unidas Podemos, socio del Gobierno desde el 2019. Hizo esta afirmación tras ser preguntado si era adecuado que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pusiera “en solfa” la calidad democrática de España.

El magistrado también se mostró crítico en 2019 con la exhumación del dictador Francisco Franco. Para Concepción, el acto “cambia o transmuta en rencor la concordia que ha existido en este país desde 1978” y que es la consecuencia de la “perversa” ley de memoria histórica. En una entrevista en El Norte de Castilla, el juez indicó que esa norma, aprobada en 2007, “reverdece el odio” entre españoles y trata de “reescribir la historia”. Concepción definió como un sentimiento de “tristeza” la exhumación.

El máximo representante del Poder Judicial en Castilla y León también cargó en mayo de 2020 en una entrevista en Onda Cero contra el estado de alarma decretado por el Gobierno por la situación de pandemia. Concepción aseguraba que “el estado de alarma permite limitar derechos pero no suspenderlos, y los españoles tenemos suspendidos algunos derechos fundamentales”.

Además, el magistrado ahondaba, desde el punto de vista jurídico, en que “se está utilizando el estado de alarma para algo más de lo que permite la ley del 81, que es restringir ocasionalmente algún derecho con la finalidad exclusiva de parar una epidemia, no para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia”. También durante la pandemia, Concepción acusó al ejecutivo de “ocultar” la cifra de muertos.

Esta ocasión no fue la única para cargar contra el Gobierno. Concepción se ha mostrado contrario a la Ley de Amnistía como así expresó en la apertura del Año Judicial de 2023. El presidente del TSJCyL indicó que conceder una amnistía a los “sediciosos” será “bendecir conductas ejecutadas con el propósito de destruir España, atentar contra la Constitución y admitir que la respuesta penal que se dio con la ley en la mano fue injusta”.

Concepción Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de Izquierda Unida, remitió al entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, “medidas gubernativas y disciplinarias” contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León, José Luis Concepción, que no fueron tenidas en cuenta.

Más allá de las polémicas de declaraciones, también se han producido críticas por su forma de gestionar los juzgados. En marzo de 2023, el juez titular del Juzgado nº4 de Ávila, Tomás Sánchez Puente, acusaba al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de sugerirle pedirse una baja médica para sacar adelante sentencias.

En un hilo en Twitter, Sánchez Puente ha asegurado que tras informarle del problema de sobrecarga de su juzgado, Concepción le dijo: “¿Y por qué no te pides una baja médica, y aprovechas para sacar sentencias?”. Sobre posibles repercusiones, Sánchez Puente ha manifestado que al producirse por teléfono la conversación, “el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene la posibilidad de dirigir una querella contra mí por injurias, con probabilidades de ganarla”. Él y yo sabemos que fue así“, señaló.

El único 'tirón de orejas' a José Luis Concepción fue en mayo de 2020, a raíz de sus críticas al Estado de Alarma. El entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, le dirigió una carta para reclamarle “moderación, prudencia y mesura”.

Concepción no sólo preside el TSJ, también la sala de aforados, a dónde van a parar los políticos con fuero ante la comisión de cualquier delito. Tal y como publicó elDiario.es, Concepción se ha beneficiado estos años de un coche oficial que le cede la Junta de Castilla y León, una inusual concesión que se produjo ante la incomodidad del magistrado por los coches que pone el Ministerio de Justicia a los presidentes de tribunales superiores y que no eran de su gusto.