El presidente del TSJ de Castilla y León: "con el Partido Comunista en el Gobierno, la democracia está en solfa"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León, José Luis Concepción, aseguró este lunes en una entrevista en la televisión burgalesa 'La 8', que "la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno”, tras ser preguntado si era adecuado que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pusiera "en solfa" la calidad democrática de España.

Tras las declaraciones de Concepción, el vicepresidente del Gobierno ha compartido en sus redes sociales el fragmento de vídeo, entrecomillando sus palabras, aunque sin más comentarios que "José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 16 de febrero de 2021". Más allá ha ido el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha exigido el cese o la dimisión del magistrado, ya que sus palabras son "una vergüenza y una ignominia".

José Luis Concepción, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 16 de febrero de 2021 pic.twitter.com/gcttlq4LZ8 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 16 de febrero de 2021

Fernández ha abundado que se trata de lo "más impresentable y lo más grave" que ha vivido en los seis años que lleva en el ámbito político. "A ver si de una vez se afilia a Vox o al PP y hace política dentro de una organización política y no siendo el presidente del TSJCyL, que es deplorable y gravísimo", ha indicado.

En esa misma entrevista, el presidente del TSJ de Castilla y León, comentó también el resultado de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, del que dijo que la baja participación, del 53%, no legitima los resultados. "Lo más preocupante de toda la jornada, aunque no soy yo quién, para emitir ningún juicio, es la escasa participación. La escasísima participación creo que no legitima los resultados", indicó.

No es la primera vez que José Luis Concepción carga contra el Gobierno de coalición. En el mes de mayo, en medio de la primera ola de la pandemia, el presidente del TSJ acusó al Gobierno de Sánchez de suspender derechos fundamentales: "El Gobierno está usando esta crisis para otros asuntos de su interés", aseguró entonces. Aquellas declaraciones le valieron el reproche del Consejo General del Poder Judicial, cuando su presidente Carlos Lesmes, recordó a Concepción que los jueces debían tener "prudencia, mesura y responsabilidad institucional" en sus declaraciones públicas para evitar "el cuestionamiento de la independencia y la imparcialidad". También durante la pandemia, Concepción acusó al ejecutivo de "ocultar" la cifra de muertos.

En octubre de 2019, cuando se produjo la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el presidente del TSJ defendió que la exhumación convertía, en "rencor" la "concordia" del 78. En una entrevista con el Norte de Castilla, Concepción definió la ley de memoria histórica como "perversa" y que trataba de convertir en "vencedor" de la Guerra Civil a quien perdió la contienda de 1939.