UPL vota este lunes si rompe con el PSOE en la Diputación de León

La fecha ha llegado. Este lunes 16 de mayo el Consejo General de Unión del Pueblo Leonés (UPL) votará si rompe o no el pacto que mantiene con el PSOE para gobernar la Diputación de León desde las elecciones del año 2019 y a solo uno de la nueva cita electoral municipal. Las malas relaciones entre ambos partidos, agriadas por el enfrentamiento leonesista interno en el PSOE de León y los resultados autonómicos de febrero donde UPL triplicó sus resultados han llevado al partido a votar la continuidad.

El acuerdo entre PSOE y UPL en 2019 puso fin a 24 años ininterrumpidos de gobiernos del PP, incluidos los 7 años de Isabel Carrasco que acabaron de forma trágica. Entonces Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya, asumió el cargo de presidente y Matías Llorente, diputado por UPL, de vicepresidente. Y además firmaron un acuerdo de 24 puntos, que es el que analizará UPL para ver su cumplimiento y decidir si rompe el pacto.

UPL está representada en la Diputación de León por Matías Llorente, un histórico del sindicalismo agrario de León que fue tres décadas diputado provincial por el PSOE, llegando a ser su portavoz en la tensa etapa del gobierno de Isabel Carrasco. Llorente pertenece al sindicato UGAL-UPA, que mantuvo acuerdos electorales municipales con el PSOE hasta 2012, pasando a tenerlos con UPL desde las elecciones del 2015, y manteniéndose como único diputado leonesista estos dos mandatos.

Llorente ha defendido por encima de UPL la buena salud del acuerdo en el funcionamiento de la Diputación de León, dejando entrever que aunque se vote romperlo no piensa llevarlo a cabo. Y lo hizo recordando que “no tiene ni nunca ha tenido ningún tipo de carné político con nadie más allá del mundo sindical”. En UPL esperan que cumpla lo pactado, que la última palabra sobre el acuerdo la tendría el partido.

Aunque Llorente abandonara el equipo de gobierno la continuidad del PSOE al frente de la institución hasta las elecciones del 2023 está garantizada ya que el PP ha descartado promover una moción aunque los números fueran posibles. Además si Llorente dejara el equipo de gobierno el PSOE podría apoyarse en la diputada provincial de Ciudadanos y líder autonómica, Gemma Villarroel.

Ya en el año 2020 desde UPL se advertía sobre los incumplimientos de lo pactado, entre cuyos incumplimientos no ejecutados están el polígono logístico de Torneros, con avances administrativos pero no sobre el terreno, o la elaboración de un plan contra la despoblación por parte de la Diputación del que no se ha sabido nada.

Las mociones a favor de la autonomía leonesa en los distintos ayuntamientos también han tensionado las relaciones entre ambas formaciones en los últimos dos años. UPL sostiene desde fuera del gobierno municipal al alcalde de León, que ha renovado como líder socialista local con un fuerte enfrentamiento con la dirección provincial por su leonesismo, aunque este apoyo no parece peligrar de momento.

La previsible ruptura del pacto entre ambos partidos supondrá de facto el inicio de la carrera electoral municipal para el 2023. UPL busca revalidar el éxito de las autonómicas de febrero, cuando logró vencer en León capital y los 11 municipios del Alfoz, llegando a dejar al PSOE en tercer lugar en varios municipios.