El vicepresidente de Castilla y León niega una "oleada" de contagios en la grabación de Prodigios y a la vez admite que no conoce los datos de la productora

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, niega que haya una "oleada" de contagios en la grabación de Prodigios y a la vez admite que no conoce los datos de la productora Shine Iberia, responsable del programa. "Hemos solicitado toda la información, es la empresa la que tiene que darla y tiene que ver si vulnera o no la Ley de Protección de Datos el dar los nombres o el número de positivos", ha informado Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ante los medios, Igea ha insistido que "hasta" donde sabe el gobierno autonómico, se detectaron dos positivos entre los trabajadores de la Fundación Siglo (uno en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y otro en el coro Piccolo) durante la grabación del programa y otros dos músicos de la Oscyl algunos días después "a los que no se ha podido identificar el contacto de origen".

"Hasta donde nosotros sabemos estos son los positivos que tenemos. No se trata de una oleada", ha defendido Igea, quien ha informado de estos cuatro positivos entre los 144 trabajadores de la Fundación Siglo que trabajaron en la producción y grabación del programa que presenta Boris Izaguirre en TVE [Igea ha hablado de 145, pero al sumar todos los que integraron el programa suman 144].

Sobre el positivo de Ainhoa Arteta, que integraba el jurado del programa y comunicó su contacto estrecho tras la grabación del programa del 20 de enero -y su posterior positivo-, Igea ha asegurado desconocer esta situación: "Cuando se ha conocido, si la empresa ha conocido el positivo de alguna persona que, insisto, yo no tengo el dato de Arteta de si es positivo o no, cuándo lo ha conocido y qué han hecho con los contactos no corresponde a los rastreadores de esta comunidad, si no a quien ha tomado esa información y ha hecho esa decisión".

Ante la publicación en algunos medios de que había "treinta positivos", Igea ha asegurado desconocer "de dónde ha salido esa información" y ha advertido que ejercerán su "derecho a la rectificación" en el caso de que se publique "una información que no se ajuste a la realidad". "De lo demás, cada uno sabrá las fuentes que tiene. Por los datos que tenemos nosotros, esto no es así", ha rubricado Igea.

El consejero comparecerá en las Cortes

El portavoz de la Junta de Castilla y León ha anunciado que el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha solicitado su comparecencia en las Cortes para explicar esta situación, donde dará "toda la información precisa". "Desde lo que corresponde a la Fundación Siglo y la organización del evento no tenemos dudas", ha defendido Francisco Igea, quien ha recordado: "A todos los positivos, nuestros rastreadores les indican cuáles son las medidas que tienen que tomar y quiénes son o no los contactos estrechos [si pasan más de 15 minutos a menos de metro y medio de distancia y sin mascarilla]".

En total, había seis técnicos de la Fundación, 54 profesionales de la orquesta, 27 del coro, 13 técnicos, 23 de limpieza, 15 de seguridad, 6 de mantenimiento (144 trabajadores de la Fundación Siglo); además de 36 personas entre familiares, jurados el presentador, los participantes; y otros 18 trabajadores entre cámaras, jefes, maquilladoras y técnicos.

La Junta de Castilla y León ha defendido que, aunque en las iglesias el aforo era de 25 personas, en reuniones familiares estaba limitada a 4 personas y el interior de la hostelería estaba cerrado, el aforo ocupado en la sala fue del 7,93%, con 144 personas en un espacio con 1.715 butacas. "Es una actividad laboral, está permitida. Hay más personas en una cadena de montaje o en otros sitios, y muchos centros de trabajo en los que se juntan muchas personas", ha subrayado el portavoz del Gobierno

"Me gustaría que todos los centros de trabajo contaran con las medidas de seguridad que contamos nosotros"

Igea ha recordado que esos días se tomaba la temperatura de todo el personal, se hacía test de antígenos a diario y se proporcionaron mascarillas FFP2. "Me gustaría que todos los centros de trabajo contaran con las medidas de seguridad que contamos nosotros", ha asegurado.

El portavoz de la Junta de Castilla y León ha destacado que las grabaciones de televisión no estaban suspendidas en ese momento, aunque el Centro Cultural Miguel Delibes cerró al público general unos días antes. "Queremos hacer un llamado a quienes defendían al sector cultural, porque supongo que la Oscyl es sector cultural, supongo yo. Y supongo yo que la promoción de la orquesta y su trabajo está entre las cosas que tenemos que hacer por nuestro sector cultural", ha defendido Igea, que ha recordado cómo algunos representantes políticos socialistas se movilizaron hace meses defendiendo el lema de "la cultura es segura".

"El grado de incoherencia del PSOE está... no sé si veremos el pico de la ola de incoherencia a la que está llegando el PSOE", ha reprochado Igea, aunque el PSOE "ya ha aclarado que no se pone en duda la legalidad, cosa que hizo en sede parlamentaria". "Rectificar es de sabios", ha valorado.