Foment del Treball defiende que Barcelona aporta la oferta más cualificada para mantener el Mobile World Congress

Foment del Treball defendió el jueves por la tarde que Barcelona "reúne y aporta" la oferta más cualificada para continuar siendo la ciudad anfitriona del Mobile World Congress (MWC).

Así ha reaccionado la patronal catalana después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya avanzado, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, que haría "todo lo que esté en su mano" para celebrar en la capital española el congreso.

La patronal ha asegurado que las instituciones y agentes económicos de la ciudad de Barcelona "trabajan y tienen el compromiso firme" de preservar y ofrecer las mejores condiciones para que la capital catalana continúe siendo la sede mundial de este evento.

"La capital catalana acumula muchos años de trabajo de fondo que conecta a todos los agentes económicos e institucionales de la ciudad: las empresas, las industrias, las universidades y escuelas de negocios, los centros de innovación e investigación y, por supuesto, las instituciones políticas", ha asegurado.

La patronal también ha defendido que Madrid y Barcelona tienen que mostrar su capacidad de colaboración y de ofrecer al mundo "propuestas complementarias para sumar y construir un país mejor".

El comunicado de la entidad se suma a las críticas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que instó a la presidenta de la Comunidad de Madrid a no buscar "cizaña" entre Madrid y Barcelona. "La señora Ayuso no entiende que el MWC no se improvisa y que lo que menos quiere son polémicas, y menos entre administraciones públicas", señaló Colau en declaraciones a RAC-1."Díaz Ayuso no entiende que buscar cizaña como si fuera una tertulia de bar es el que menos gusta a los organizadores del MWC".