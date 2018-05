Montoro abrirá un expediente a Puigdemont que podría acabar en inhabilitación por no declarar sus bienes

El expresidente de Catalunya Carles Puigdemont podría ser inhabilitado para ejercer cargo público durante cuatro años por no declarar sus bienes al Ministerio de Hacienda, que está a punto de culminar todos los trámites para abrirle un expediente sancionador por falta "muy grave".

Fuentes del ministerio que dirige Cristóbal Montoro han confirmado a Efe la próxima apertura del expediente, de acuerdo a la Ley de Régimen de Incompatibilidades de Altos Cargos al Servicio de la Generalitat de Catalunya.

Según esta norma, los altos cargos de las instituciones catalanas están obligados a presentar, junto a la declaración de actividades, la declaración patrimonial y de intereses en un plazo de tres meses a contar desde su cese.

Puigdemont, han asegurado las mismas fuentes, ha agotado ya el límite de los tres meses para entregar la documentación que debe incluir, como mínimo, todos sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, los valores o activos financieros negociables, las participaciones societarias y el objeto social de las sociedades participadas y el de todas en las que tenga intereses.

No la presentará porque no se considera cesado

Desde JxCat ya adelantan que Puigdemont no se plantea presentar la declaración de bienes porque considera que no está cesado, al interpretar que el 155 no se ha aplicado conforme a la norma en Catalunya. Fuentes del partido aseguran que por esa misma razón Puigdemont no pidió la pensión que le correspondería como expresident de la Generalitat.

La formación se muestra convencida además de que el expediente no prosperará, puesto que confían hacerse cargo de ello cuando recuperen la Generalitat, que es a quien corresponde tramitar estas sanciones. En esta ocasión lo ha hecho el Ministerio de Hacienda por aplicación del 155.