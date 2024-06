Quart de Poblet reuneix les ciutats que han sigut el banc de proves de les ajudes europees per a l’urbanisme sostenible

Quart de Poblet ha sigut una de les ciutats que, com explica la seua alcaldessa Cristina Mora, ha servit de “banc de proves” per a l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) impulsada per la Unió Europea. El municipi de l’Horta Sud, a més, és una de les poques localitats europees que han sigut capaces d’arribar a un nivell d’execució del 100% dels Fons Feder per a l’Edusi, i amb això s’ha impulsat un Congrés Nacional per a reunir ciutats que també han participat en aquesta experiència per a posar en comú les seues actuacions i les bones pràctiques a l’hora de gestionar aquests fons europeus.

L’alcaldessa confirma la participació de ciutats com la Corunya o Albacete, i altres de valencianes com Ontinyent, Alcoi o Picassent. A més també es comptarà amb la intervenció del secretari d’estat de Política Territorial, Arcadi España, i servirà per a avançar la nova estratègia EDTI (Estratègies de Desenvolupament Territorial Integrat), després d’un balanç de la primera experiència.

Cristina Mora assenyala: “Estem molt satisfets perquè ens trobem entre les poques localitats d’Europa que hem sigut capaces d’arribar a un nivell d’execució del 100%”. I afig sobre aquesta jornada: “Volem compartir l’experiència de l’estratègia amb els altres municipis, volem compartir les dificultats que hem viscut, traslladar-ho al ministeri perquè coneguen les complexitats”. L’alcaldessa destaca punts com que “ha sigut una experiència que ha donat molta autonomia als ajuntaments dins d’unes ajudes europees”.

Amb vista a les pròximes estratègies, destaca que “el nou període d’inversions tindrà un enfocament més adaptat al desenvolupament regional per a consolidar una Europa més intel·ligent, més ecològica i lliure de carboni, més social i més pròxima als ciutadans, que done suport a estratègies de creixement de gestió local i que contribuïsca a un desenvolupament urbà sostenible. Per a fer-ho, també es tindrà en compte l’opinió de la ciutadania a l’hora de desenvolupar els projectes més adequats a les seues necessitats”.

El regidor de Desenvolupament Urbà Sostenible, àrea encarregada d’implementar l’Edusi, Bartolomé Nofuentes, indica: “Ha sigut clau el fet de tindre una estratègia molt definida de model i el procés de participació real de la ciutadania a través dels diferents consells municipals. A més, la resta dels projectes europeus estan dins de l’estratègia global en què ha fet un paper molt important l’Edusi”.

Precisament assenyalen també que la campanya de difusió de la implementació de l’Edusi local “s’ha iniciat amb l’objectiu d’informar la ciutadania, però també amb la finalitat de començar a prendre el pols del carrer i poder dissenyar les futures actuacions d’acord amb allò que els veïns i veïnes consideren prioritari”.

Actuacions a Quart de Poblet

Quant a l’experiència de Quart de Poblet, amb l’execució del 100% dels projectes, s’ha aconseguit premi a la Millor Bona Pràctica d’Espanya. A més, les 10 actuacions proposades com a bones pràctiques han obtingut el beneplàcit de Brussel·les i, una d’aquestes, la reurbanització del carrer de Trafalgar i l’avinguda de Villalba de Lugo, ha obtingut el premi a la Millor Bona Pràctica d’Espanya 2020. La inversió ha sigut de 10 milions d’euros, dels quals el 50% procedeixen de Fons Feder.

L’Edusi ha permés la implementació d’actuacions que han promogut la sostenibilitat, l’accessibilitat i l’impuls de les noves tecnologies. Destaca la construcció del Balcó del Túria, que inclou un aparcament gratuït de 222 places i una àgora per a vianants en la superfície. L’estacionament està situat en el barri Riu Túria, que ha sigut objecte de remodelació amb carrers complemente renovats com Trafalgar o Villalba de Lugo. El districte té voreres més àmplies, zones de descans i més vegetació, cosa que ha promogut la mobilitat per a vianants i s’ha tornat l’espai públic a la ciutadania, reduint el trànsit rodat i la contaminació. A més, aquest barri ha recuperat la connexió i la seua integració amb el Parc Natural del Túria, amb entrades accessibles a aquest com la rampa del carrer de Paterna o el parc del carrer del Mestre Descals.

D’altra banda, s’ha habilitat el centre intergeneracional Trenquem Barreres, un espai en què es duen a terme activitats socioculturals, sobretot per a les persones majors, i s’ha construït una pista de skate que és un referent a escala autonòmica per als aficionats a aquest esport.

L’Edusi també s’ha centrat en la recuperació del patrimoni amb projectes tan pioners com el Museu Virtual. Es tracta d’una col·lecció museogràfica en línia amb més de 2.000 objectes i 4.000 fotografies del fons patrimonial local. A més, s’ha rehabilitat l’antiga estació de Renfe, que acull exposicions i és centre de recepció de visitants.

Entre altres accions destacades figura la creació d’una nova pàgina web municipal, el llançament d’una aplicació per a turisme o els programes de formació i inserció laboral.