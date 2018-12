Torra defiende la vía eslovena hacia la independencia: "Estemos dispuestos a todo para vivir libres"

"En Eslovenia nos dijeron que ellos lo pudieron hacer y que nosotros también podemos. La vía eslovena es la vía de la libertad". El presidente de la Generalitat, Quim Torra, proclamó estas palabras este sábado durante la presentación del Consell de la República en Bruselas. Después de un viaje oficial de varios días a la exrepública yugoslava, el president ha asumido su proceso de independencia en los 90 como un referente para Catalunya, algo que ha alarmado a algunos partidos de la oposición, que le recuerdan que estalló una guerra de diez días con decenas de muertos.

Ya durante su estancia en Eslovenia, en una intervención en el Ayuntamiento de Ljubljana, Torra argumentó que la "única manera de que Catalunya avance" es la vía eslovena. Aprovechó además que era el Día de la Constitución en España para contraponer el camino hacia la independencia del país balcánico a la imposibilidad de cambiar la Carta Magna. "La Constitución nunca será reformada por la vía federal o confederal", expresó Torra, en un discurso en el que elogió al que fue presidente durante la secesión, Milan Kucan.

En el acto de presentación del Consell de la República, Torra ahondó en la cuestión: "Los eslovenos decidieron tirar hacia adelante con todas las consecuencias, hagamos como y estemos dispuestos a todo para vivir libres". "Los catalanes hemos perdido el miedo, no hay marcha atrás en el camino hacia la libertad", expresó, y mostró su satisfacción por haber podido reunirse con el actual presidente del país, Borut Pahor.

La mayoría de partidos de la oposición ha cargado con dureza contra Torra por considerar como referencia para Catalunya un proceso de secesión en el que hubo violencia y muertos. Concretamente, 62 personas resultaron muertas en un conflicto bélico entre Eslovenia y el ejército yugoslavo que duró diez días.

Eslovenia declaró la independencia el 25 de julio de 1991, a los seis meses de la celebración de un referéndum de autodeterminación que, pese a la oposición yugoslava, contó con una alta participación ( 93,2%) y un 'sí' mayoritario (95%). A la proclamación de independencia la siguió una guerra de diez días en la que las fuerzas militares yugoslavas se enfrentaron a una organización militar paralela que había ido preparando el gobierno esloveno.

"El ejemplo a seguir para el Gobierno de Torra es una guerra con muertos y heridos. Señor Pedro Sánchez, bájese del avión porque lo de sus socios pinta cada vez peor", ha denunciado la diputada de Ciudadanos Sonia Sierra. Desde su partido, el también diputado Nacho Martín Blanco se ha declarado "aterrado" por el ejemplo de Torra.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedio al Govern que rectifique "inmediatamente". "La cohesión social de Catalunya debe estar por encima de ocurrencias y cortinas de humo para tapar los problemas del Govern", ha declarado en su cuenta de Twitter.

Desde los 'comuns', también el diputado David Cid ha proclamado, "con toda la serenidad pero con toda la solemnidad: no es mi presidente". Josep Vendrell, diputado en el Congreso, ha afeado al Govern que el ejemplo a seguir ya no sea Escocia o el Quebec, sino un país "en el que hubo violencia y muertos" y que, según aseveró, "no tiene nada que ver con la situación en Catalunya".

El nuevo líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha reaccionado afirmando que Torra "debe ser destituido o será demasiado tarde". "Lo más triste es la reacción pusilánime de muchos supuestos sensatos, que prefieren atacarme a mí cuando digo que con Torra no hay nada que dialogar a reconocer lo evidente", expresó.