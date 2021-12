Álvarez de Toledo reclama junto a Arrimadas una "reagrupación del constitucionalismo" en Catalunya

Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas fueron rivales en las últimas elecciones generales pero, dos años después, se han aliado para mostrar su cercanía política y, de paso, enviar a la cúpula del PP el recado de la derecha debe superar las viejas estructuras. La diputada del PP, en guerra abierta contra Pablo Casado, ha celebrado un coloquio este miércoles junto a la líder de Ciudadanos, en teoría para dar apoyo a la entidad juvenil S'ha Acabat pero, en la práctica, para proponer un proyecto político de "refundación y reagrupación del constitucionalismo" que supere a unos paridos que a entender de Álvarez de Toledo han "fallado" en Catalunya.

"Tenemos que pasar de la resistencia a la ofensiva", ha defendido la marquesa de Casa Fuerte, antes de proponer una "refundación del constitucionalismo y la reagrupación de todo este espacio". Una operación necesaria porque, según ha denunciado, en este momento hay un intento por "relegar a los mejores" entre los que ha citado al actual líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que siempre ha sido uno de sus grandes valedores en terreno catalán. "He venido con un mensaje, a decirle a todos ustedes, a los empresarios que han financiado este proceso, a los líderes de ciudadanos, a los de mi partido, que trabajemos para la reagrupación del constitucionalismo, para su refundación, y que trabajemos a largo plazo", ha propuesto Álvarez de Toledo.

La refundación del espacio de derecha anti-independentista en Catalunya es una idea recurrente pero que el PP trató de ahuyentar en las últimas elecciones catalanas. La dirección del partido no deseaba compartir lista con un Ciudadanos en caída libre para tratar de ocupar su espacio, aunque finalmente Ciudadanos obtuvo tres escaños más y fue Vox quien irrumpió con fuerza en ese espacio. "Los partidos constitucionalistas no hemos estado a la altura. Hemos fallado el partido popular, el socialista y me atrevo a decir que algunas veces ciudadanos", ha dicho la aún ahora diputada del PP.

"Quiero recordar que la única que defendió una candidatura constitucionalista en Catalunya fui yo", ha rebatido Arrimadas, aunque rápidamente ha especificado que se refería a las cúpulas de los partidos porque Álvarez de Toledo, ha dicho, sí la apoyó. Arrimadas, con todo, ha evitado lanzarse de cabeza a la propuesta de Álvarez de Toledo, que parecía dispuesta a fundar una nueva organización constitucionalista según salieran del acto. La de Ciudadanos ha asegurado que no a todos los partidos se le pueden reclamar las mismas responsabilidades "porque unos han tenido las herramientas y otros no, unos han estado en el Gobierno y otros no".

Donde las dos políticas sí han coincidido ha sido en atizar a todos los partidos del espectro soberanista, de los comuns al PDeCAT, pasando por ERC y Puigdemont. "Comparto con Cayetana la idea de que no hay medias tintas", ha dicho Arrimadas. "Hay gente en Madrid que cree que ERC es menos mala que Puigdemont. ¡Te la meten doblada y no te das cuenta!", ha exclamado. Las carcajadas del público la han empujado a ir más allá. "Colau no es mejor que ERC", ha asegurado, "me encantaría decir que lo es, pero no lo es. O aprendemos esto o en 10 años va a haber menos libertad en la universidad y vamos a tener que ser más héroes".

Arrimadas y Álvarez de Toledo también están juntas contra la que llaman "política de apaciguamiento", es decir, los acuerdos con partidos del espectro catalanista, bien para gobernar en Madrid o bien para permitirles gobernar allí donde ganan las elecciones. Cobrándose una, Arrimadas ha aprovechado para cargar contra Salvador Illa, que en la pasada campaña arremetía contra ella por no haberse presentado a la investidura en el año 2018. "Aún estoy esperando la investidura de Salvador Illa, ¿vosotros la habéis visto?", ha reclamado con sorna.

"El apaciguamiento no ha saciado a los nacionalistas sino que les ha dado la razón y ha desamparado a los constitucionalistas. Ha habido personas que quizás de buena fe creen que la estrategia está en el apaciguamiento, pero ya se ha visto donde nos ha llevado", ha continuado la de Ciudadanos en la misma línea. Álvarez de Toledo ha asentido: "Hay un espacio social y electoral, hay una alternativa a la política de apaciguamiento. Hay voluntad, es cuestión de ponerla en marcha".

El heroismo ha sido uno de los temas recurrentes en el acto, presentado por el escrito Andreu Jaume y en el que también ha participado en el vicepresidente de S'ha Acabat, Jordi Salvadó. Ha sido el estudiante quien ha descrito ante el auditorio su organización como "un ejemplo de civismo, de lucha democrática" y ha detallado una situación política límite en Catalunya, donde los estudiantes constitucionalistas son "sometidos a persecución ideológica". Como ejemplo de lo anterior Salvadó ha citado el acto en la Universitat Autònoma de Barcelona de la semana pasada, en la que los Mossos cargaron contra los estudiantes que protestaban por la presencia de la extrema derecha en el campus. Una presencia que el representante de S'ha Acabat ha explicado debido a que los representantes Vox "acudieron con sus escoltas para protegernos".

Salvadó ha desplegado en su intervención una retórica que no hubiera desentonado en el País Vasco de los años 80. "Los partidos son los autores intelectuales de esto", ha afirmado, "o mejor dicho, los cómplices necesarios de que esto pase". "Porque si los partidos separatistsas no se posicionaran de lado de los violentos, esto acabaría", ha incidido el vicepresidente de la entidad juvenil. El grupo, como cabía esperar, ha sido loado por las dos invitadas, que no han dudado en llamar a los jóvenes "héroes" y a comparar su situación con la que Hannah Arendt describió para los judíos en Alemania.