Arrimadas, Fernández y Borràs cargan contra Illa por no hacerse un test de coronavirus antes del debate de TV3

El candidato del PSC, Salvador Illa, fue el único cabeza de lista en las elecciones del 14-F que no se hizo una prueba anticoronavirus antes del debate organizado por TV3 y Catalunya Ràdio. El propio Illa ha justificado este miércoles su negativa a hacerse el test porque, según ha dicho, hay gente "que los necesita más". "No me muevo por cuestiones de imagen, las pruebas me las haré y me las he hecho cuando toca hacerlas", ha agregado.

Algunos rivales ya han empezado a criticar a Illa por su negativa a hacerse el test. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado en RAC-1 que Illa se negara a hacerse un test "porque en el plató de TV3 había mucha gente, no solo los candidatos". "No entiendo y me sorprende muchísimo que un exministro de Sanidad se niegue a hacerse un test", ha apostillado. En la misma emisora, la candidata de Junts, Laura Borràs, ha explicado que el comité de salud de TV3 pidió a todos los candidatos hacerse el test, y ha cargado contra Illa por su "falta de ejemplaridad" y su "irresponsabilidad". Mismas expresiones ha empleado el candidato del PP, Alejandro Fernández, en un tuit.

Pues me parece irresponsable por parte del Sr Illa. Evidentemente no es algo agradable, y si das positivo te vuelves a casa y se acabó la campaña, pero los políticos tenemos una exigencia especial de EJEMPLARIDAD.https://t.co/lvekGgk2OS — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) 10 de febrero de 2021

Según ha avanzado Nació Digital, los responsables de la televisión pública catalana pidieron a los nueve candidatos que entregaran el resultado negativo de una PCR o que se hicieran un test de antígenos antes de empezar el debate. Algunos candidatos acreditaron que se habían hecho recientemente el test anticoronavirus, mientras otros pasaron las pruebas en los servicios médicos de la cadena. El exministro de Sanidad fue el único que no se hizo las pruebas ni acreditó que está libre de coronavirus.

"Los protocolos sanitarios no aconsejan hacer pruebas en este contexto", ha dicho Illa en su intervención en el Fórum Europa–Tribuna Catalunya. "Por la mañana fui a una entrevista en TV3 y nadie me dijo que tuviera que hacerme PCR", ha insistido, al tiempo que ha pedido ser "coherente" y no hacerse pruebas de la COVID-19 por "capricho". Desde los socialistas catalanes han argumentado además que se han hecho otros debates organizados por diversos medios de comunicación y que en ninguno de ellos se ha pedido a los candidatos que se hagan las pruebas médicas.

La número dos del PSC, Eva Granados, ha asegurado que TV3 y el resto de candidatos que sí se hicieron la prueba "tendrían que explicar los motivos par saltarse las indicaciones" del secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, pues un test covid como el practicado este martes a los políticos antes del debate no figura en los protocolos sanitarios de la Generalitat, que establecen que deben pasar la prueba los contactos estrechos de un positivo o las personas que tengan síntomas, supuestos entre los que no está Illa.