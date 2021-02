Illa y los independentistas se reprochan la gestión de la pandemia en el debate más acalorado de la campaña

Según marcan las encuestas, la carrera hacia el 14-F está enredada en un triple empate entre los candidatos del PSC, de ERC y de Junts. El debate que esta noche ha celebrado TV3 era probablemente el lugar más idóneo para desempatar entre tres aspirantes que han hecho una campaña más bien fría, en parte por las restricciones de la COVID-19 pero también porque todos han preferido no arriesgar. Finalmente, tanto los que van primero, Salvador Illa, Pere Aragonès y Laura Borràs, como las formaciones que pugnan por hacerse un hueco, Ciudadanos, 'comuns', CUP, PP, PdeCAT y Vox, han protagonizado un duelo acalorado y con fuertes intercambios en algunos momentos, en el que finalmente tanto Ila como los independentistas se han reprochado la gestión se la pandemia por parte de sus respectivos gobiernos.

Pero el debate de este miércoles ha salido del "todos contra Illa" que habían marcado la pauta en anteriores encuentros y, por primera vez, Borràs y Aragonès han chocado por sus diferencias. La candidata de Junts ha interpelado al vicepresident preguntándole si aceptaría los votos del PSC para una investidura. El republicano ha aprovechado para asegurar que él "nunca se confunde de enemigos" y posicionándose contra la propuesta de Junts. "La Catalunya pura es enemiga de la Catalunya libre", le ha dicho. Tambuén la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, se ha referido a Borràs, a quien ha tildado de "candidata tuletada", por presentarse a las elecciones como número dos de Carles Puigdemont.

Una de las noticias de la noche la ha ofrecido Laura Borràs cuando ha anunciado que, de tener su partido la consellería de Salut, la persona que la dirigirá será Josep Maria Argimon, el actual secretario general de Salud Pública y que ha ganado prestigio en la gestión de la pandemia a lo largo de sus últimos meses. Además de esto, Borràs ha cargado contra el Gobierno central por "ir a remolque" de las propuestas que hacía Quim Torra desde la Generalitat y por haber "recentralizado" el pilotaje de la crisis.

"Se están ya repartiendo las sillas, pero no nos han dicho si hablan de sanidad pública, concertada o privada", ha respondido Albiach, que ha preguntado además a Borràs de dónde sacará Junts los 5.000 millones que propone para sanidad cuando su partido "quiere bajar los impuestos y no se quieren sentar a negociar la financiación autonómica". En el extremo opuesto, Àngels Chacón ha centrado sus propuestas en el modelo residencial, tras recordar que ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia. La candidata del PDeCAT ha abogado por una gestión público-privada de las residencias de ancianos que sin embargo "igualen el acceso", ha dicho.

Illa ha asegurado que "de la COVID nos sacará la ciencia y Europa" y por tanto "nada de negacionismo ni de aislacionismo". El exministro de Sanidad ha exhibido su experiencia en la gestión y ha propuesto reforzar la Agencia Catalana de Salud Pública, reducir las listas de espera y mejorar la infraestructura sanitaria. Illa incluso ha vuelto a ponerse el traje de ministro para volver a formular su promesa de que antes del verano habrá un 70% de la población española vacunada. "La gente quiere que pasemos página y comencemos a escribir una nueva", ha asegurado el candidato socialista, volviendo a uno de los leitmotivs de su campaña. "Y la primera línea debe ser la de reforzar el sistema sanitario, continuar con la vacunación, y entrar en la recuperación económica con un Govern de servidores públicos", ha dicho.

"Usted en vacunación tiene credibilidad 0, porque la presentó en unos palés con el sello del Gobierno de España y cuando la cosa se complicó dijo que todo era responsabilidad de las Comunidades Autónomas", ha saltado enérgico Alejandro Fernàndez, del PP. El conservador ha cargado contra Illa por "arrogante" y por "no reconocer ni un solo error en la gestión", algo que a su parecer "le inhabilita para muchas cosas". Pero la intervención más sonada de Fernández ha llegado después, cuando con estilo socarrón ha tenido un intercambio con el candidato de Vox en el que le ha reprochado su populismo. "Díganos si van a cerrar o no el Parlament y la comunidad autónoma, señor Garriga", le ha picado Fernández, que ha conseguido dejar al representante de la ultra derecha en fuera de juego.

Igual que el dardo de Fernández a Illa, el candidato socialista ha recibido varios ataques en el debate sobre la gestión de la pandemia. El candidato de ERC, Pere Aragonès, ha asegurado que la porpuesta de Illa sobre el gasto sanitario implica menos inversión que el último año. "Si usted propone gastar menos, no nos pondremos de acuerdo", ha dicho el vicepresident del Govern.

Examen de gestiones

Aragonès ha acabado refiriéndose a las residencias ante la interpelación casi del conjunto de los candidatos. "Es evidente que no todo se ha hecho bien"; ha dicho, para a continuación asegurar que "en cada ola se ha ido mejorando la respuesta hospitalaria y el cuidado en las residencias". El candidato de ERC también ha buscado el cuerpo a cuerpo con el exministro, en este caso para comparar gestiones económcas. Aragonès ha asegurado que el Gobierno central no ha liberado recursos para rescatar a los autónomos y las empresas.

"Usted en el sector de los autónomos les suben las cuatas y no les ayudan", ha reprochado Borràs a Illa. "Hay una diferencia muy importante entre usted y yo, usted no tiene ninguna responsabilidad y yo he apoyado a cada medida de las comunidades autónomas", ha rebatido el exministro, que se ha dirigido a varios de sus rivales pidiéndoles que "no le dieran lecciones".

La cadena pública catalana, que organizaba el debate, había establecido un bloque para hablar de pactos. Sin embargo los candidatos han preferido llevar la cuestión a otro terreno: reprocharse los pactos que habían hecho en la última legislatura. "Tri-par-ti-to", les ha dicho Carrizosa a los representantes de ERC, PSC y 'comuns', una idea que han mirado con mala cara tanto Aragonès como Illa, mientras Albiach ha exclamado "¡vamos!".

Borràs ha lanzado un dardo a Aragonès recordando que ERC aprobó los presupuestos del Gobierno central, por lo que, a su juicio, no tenía sentido que ahora ahora discutieran entre ellos. Por su parte, Aragonès ha pinchado una y otra vez a Illa sobre si aceptará los votos de Vox, a lo que Illa ha regateado la pregunta asegurando que "ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica llegaré a ningún acuerdo con Garriga".

Independencia, "pasar página" y ley

El bloque nacional ha servido, más que para contrastar las propuestas entre independentistas y no independentistas, para mostrar las grietas internas en cada bloque. La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha comenzado recordando la lista de leyes sociales del Parlament tumbadas por el Constitucional. "El derecho a la vivienda no cabe en esta Constitución", ha dicho. La candidata anticapitalista ha cargado contra el resto de partido de izquierdas por haber aprobado unos presupuestos generales "que la gente no entiende" y que, tal como ha acusado, aumentan el gasto en la Casa Real o el Ejército.

El socialista no ha arriesgado en el tema nacional y lo ha resuelto con la fórmula que propugna desde el inicio de la campaña. "Hace falta pasar página y abrir una nueva basada en el diálogo", ha dicho, aunque en esta ocasión ha añadido que debe ser "dentro de la ley". De esta forma, ha dicho el candidato del PSC, la sociedad catalana podrá "reencontrarse".

Aragonès se ha lanzado contra Illa, a quién le ha dicho que "el reencuentro que necesita Catalunya es el de los presos políticos y los exiliados con sus familias". El republicano ha asegurado que no se puede "pasar página" a lo que pasado en los últimos 10 años. "Usted lo quiere es la amnesia en este país", ha reprochado de nuevo al exministro. En el mismo sentido se ha expresado Laura Borràs, que ha asegurado que lo que desea el PSC es que el independentismo "se rinda". "A Junts no les encontrará nunca diciendo que algo no es posible, porque nosotros somos los que hacen posible lo imposible", ha indicado.

Borràs ha cargado sin nombrarla contra la vía que defiende Aragonès, recordando que la mesa de diálogo con el Gobierno central solo se ha reunido una vez. "Junts per Catalunya nunca ha creído en la mesa de diálogo, porque para ustedes cuanto peor mejor", le ha devuelto Albiach. También a la mesa de diálogo se ha referido Fernández, del PP, quien ha cargado contra Illa porque su gobierno haya permitido sentarse con los independentistas. "Hay que recuperar el espíritu de la transición y volver al marco de la ley", ha dicho.