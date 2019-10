El padre que salió de casa con su bebé por el fuego de las barricadas censura a Rivera y a los medios por el uso de su imagen

Una de las imágenes de los altercados de estos días en Barcelona ha sido la de un padre que, con su bebé, salió de su casa porque se estaban quemando contenedores y temió el fuego de uno de ellos alcanzara su vivienda. En una entrevista en Rac1, este vecino de la capital catalana ha arremetido con dureza contra periodistas y políticos, en especial el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por haber difundido el vídeo sin haber hablado con él.

Lo que le ha llevado a hablar en la radio, según ha explicado, ha sido que su imagen la usaran los políticos para sus intereses y ha puesto especial énfasis en el caso de Ciudadanos. "Lo que me hizo decidirme a llamaros fue que Lorena Roldán hablase en el Parlament. No quería hablar con nadie pero cuando vi que se continuaba usando de esta forma me pareció indignante", ha denunciado el padre, que ha insistido en que pidió a los periodistas y a políticos como Albert Rivera que dejasen de usar el vídeo, sobre todo al haber un menor, pero nadie le hizo caso: "La imagen la han usado como han querido".

"Rivera me usó de forma indiscriminada", ha repetido el padre, contrariado por que ni siquiera le escribiese para preguntar cómo estaba. "Si tanta rabia y tanto dolor tenía, había un tuit al que me podía contestar y preguntarme si estábamos bien", ha dicho.

Tuit de Albert Rivera con el vídeo del padre y su bebé

"Nos hemos hecho tristemente famosos por un momento muy traumático para nosotros, se ha usado de una forma totalmente desinformada, en ningún momento se nos ha preguntado qué pasó", ha lamentado el hombre, que ha cargado con contundencia contra el grupo de reporteros que le grabó sin ayudarle. "Salgo de casa con lo que tengo y hay treinta tíos –en referencia a los periodistas– uniformados mejor preparados, con cascos, para ayudarme a apagar el incendio... Y nadie hace nada", ha criticado en antena.

"Les dije que eran unas hienas, buitres, personas infames", ha lamentado este vecino. "Somos carne fresca y se vende barata", ha continuado, y ha añadido que estos días se ha ido de Barcelona con su familia porque El día siguiente del suceso se lo pasó "esquivando a periodistas". "Nos está suponiendo esto más presión que los incendios", ha añadido.