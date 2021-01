Borràs promete "activar" la declaración de independencia si Junts, ERC y la CUP superan el 50% de los votos

El primer sábado de la campaña electoral ha traído movimientos en el campo independentista. La candidata de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha prometido "activar" la declaración unilateral de independencia de 2017 si el independentismo logra superar el 50% de los votos el 14 de febrero y ha dicho que si gana propondrá a Pere Aragonès (ERC) y Dolors Sabaté (CUP) un gobierno de unidad y que "esté dispuesto a tomar las decisiones unilaterales que correspondan".

Borràs ha protagonizado el mitin de JxCat en la avenida Lluís Companys de Barcelona, lugar habitual de manifestaciones soberanistas frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y muy cerca del Parlament, el día en que se cumplen dos años de la investidura a distancia y fallida de Carles Puigdemont por los recelos de ERC y del presidente del Parlament, Roger Torrent, un episodio que agudizó la crisis permanente entre los dos socios de Govern.

La promesa de Borràs hay que enmarcarla en la disputa que Junts y ERC mantienen para lograr el primer puesto el 14F. Mientras los republicanos han aparcado el conflicto con el Estado, Junts se reafirma en cada acto de campaña en su "compromiso" con el 1 de octubre. De momento ambos partidos se han comportado con guante de seda en campaña y han evitado los ataques directos, pero la propuesta de Borràs de este sábado sirve para marcar distancias con ERC sin entrar en el cuerpo a cuerpo.

De hecho, la propuesta de Borràs para "activar" la DUI es más simbólica que otra cosa. Según ha explicado la exconsellera, que permanece imputada por fraccionar contratos y concedérselos a un amigo en su etapa en el Institució de les Lletres Catalanes (ILC), el "primer paso" de la nueva hoja de ruta soberanista se daría tras la constitución del Parlament, cuando se debería adoptar "una resolución que constate la mayoría a favor de la independencia y "ratificar la vigencia de la declaración de soberanía de 2013, la del inicio del procés de 2015 y la de la independencia de 2017", todas ellas suspendidas por el Tribunal Constitucional.

La ratificación de la DUI, que en 2017 se aprobó en pleno desacuerdo entre Junts y ERC sobre qué hacer tras el 1-O y que posteriormente políticos de ambos partidos han rebajado a una declaración "política" sin pretensión de formalizar la independencia, es el primero de los siete pasos de la hoja de ruta soberanista de Junts que ha presentado Borràs, que ha estado acompañada por los presos de JxCat en tercer grado –Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn– y en conexión telemática desde Bélgica con Puigdemont.

Borràs ha recalcado que la propuesta de Junts no descarta la negociación de un referéndum de autodeterminación con el Estado durante la siguiente legislatura, pero ante la "muy probable posición de intransigencia y el inmovilismo" del Gobierno, ha avisado de que el soberanismo no puede "esperar indefinidamente" y tendrá que "avanzar". Por ello, a juicio de Borràs, será necesario un gobierno de "partidos soberanistas que tengan las manos libres para enfrentarse a todos los abusos del Estado" y que "estén dispuestos a tomar las decisiones unilaterales que correspondan".

En este sentido, se ha comprometido a adoptar una actitud "firme, activa y vigilante y también, si es necesario, de resistencia y desobediencia institucional para contrarrestar cualquier intromisión del Estado en relación con las instituciones" de Catalunya. Para lograr este Govern "fuerte", Borràs ha asegurado que, si tiene opción de formar gobierno, lo primero que hará es llamar a los candidatos de ERC y CUP, Pere Aragonès y Dolors Sabaté, respectivamente, para formar un Ejecutivo de unidad soberanista.

La CUP pide "no renunciar" al referéndum y ERC se erige en alternativa

Por su lado, la CUP se ha comprometido a "no renunciar" ni a un referéndum ni a "desobedecer de nuevo" así como en "la movilización" para llegar a la independencia. Lo ha dicho la exdiputada de los anticapitalistas, Anna Gabriel, desde Ginebra en un acto telemático en el que también han participado el también exdiputado David Fernàndez y la cabeza de lista para el 14-F, Dolors Sabater. La candidata ha lamentado que el independentismo lleve "tres años estancado" y que haya "desperdiciado" el "patrimonio" del 1-O. Además, también ha rechazado tanto los que defienden la "inmediatez" para llegar a la independencia, como los que priorizan una mesa de diálogo "que no ha existido", en sendas críticas a Junts per Catalunya y a ERC.

Desde los republicanos, Oriol Junqueras, que por segundo día ha participado en un mitin tras salir este viernes de prisión gracias al tercer grado, ha reivindicado a ERC como una alternativa "real", "honrada" y "eficaz" el próximo 14-F para tumbar los gobiernos que hace "40 años que duran, que hacen las cosas cada vez peor". Y el cabeza de lista de ERC, Pere Aragonès, ha dicho que necesitan la "máxima fuerza" para evitar pactos como los de la Diputación o el Ayuntamiento de Barcelona entre socialistas y posconvergentes y 'comuns respectivamente.