Catalunya cifra en 70.000 las vacunas caducadas por un error de previsión

La cifra de vacunas caducadas en Catalunya asciende a 69.129 dosis. Lo ha confirmado este martes la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, después de que la semana pasada trascendiese que tenían miles de viales descongelados y a punto de alcanzar el plazo de caducidad de 30 días debido a que se estaba vacunando menos gente de la prevista.

Tras la polémica, Cabezas ha querido hacer alarde hoy de "transparencia" y ha detallado en rueda de prensa que se han desechado casi 70.000 dosis en toda Catalunya. No obstante, ha argumentado que se trata solo de un 0,6% de los 11 millones de dosis administradas y que este fenómeno se ha producido en otras comunidades autónomas y en otros países, como Estados Unidos.

La razón de lo ocurrido es conocida. La Generalitat contaba que durante el mes de septiembre se reactivaría el ritmo de vacunaciones que se desplomó en agosto, pero esto no fue así. También hubo personas que no se presentaron a la cita. Además, añade Cabezas, la vacunación sin cita previa añadió incertidumbre al proceso. “Cuando tienes vacunación sin cita, ajustar la oferta a la demanda es difícil, porque no sabes cuántos vendrán”, ha justificado, para luego añadir que lo que no hubiesen permitido es que alguien llegase y no tuviese a su disposición una dosis.