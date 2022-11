Catalunya declarará la alerta por sequía en las cuencas que abastecen a Barcelona

El Govern declarará este martes la alerta por sequía en el ámbito del embalse Darnius-Boadella y en las cuencas de los ríos Ter y Llobregat. Estos últimos conforman la red que abastece el Área Metropolitana de Barcelona. Las restricciones, que ha anunciado la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, no afectarán por ahora al agua de boca, pero sí a los usos agrícolas, ganaderos, industriales y recreativos.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Jordà ha explicado que con la entrada en alerta de estos dos nuevos ámbitos, ahora habrá 26 comarcas en alerta y 550 municipios, con un total de población afectada de 6,7 millones de personas. “La ciudadanía no lo notará, no habrá cortes de agua”, ha apuntado.

La declaración de alerta implica la reducción del uso del agua para riego agrícola (25%), para usos ganaderos (10%), para los industriales (5%), para usos recreativos que impliquen riego ( 30%) y para otros usos recreativos (5%).

El director de la Agencia Catalana del Agua (ACA) firmará la resolución de la alerta este martes. “Es una situación preocupante, pero hemos hechos bien los deberes. Hace un año que aprobamos la activación del plan especial de sequía, lo que significa estar muy pendiente de las unidades de las cuencas internas”, ha desarrollado la consejera.

“Un ciudadano de Barcelona no tendría por qué notarlo. Debería ver que el agua de las las fuentes no sale a tutiplén, saber que el parque agrario no se riega con las proporciones que debería...”, ha ejemplificado. “Todos deberán hacer mejor los deberes y ser eficientes”.