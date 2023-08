El Consell de Garanties dictamina que la ley de vivienda invade competencias autonómicas

El Consell de Garanties Estatutàries ha emitido un dictamen no vinculante sobre la ley de vivienda recientemente aprobada en el Congreso, concluyendo que algunos de sus artículos resultan inconstitucionales y contrarios al Estatut. Las conclusiones, que en algunos puntos ha contado con el voto particular contrario a dos miembros del CGE, remarcan que la norma estatal vulnera competencias de la Generalitat en materia de vivienda y urbanismo o el principio de autonomía financiera. Este dictamen había sido solicitado para que el pleno del Parlamento pueda votar el próximo día 1 de septiembre si presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el TC, solicitud que ha llegado a la cámara a petición de Junts per Catalunya.

Las conclusiones del informe del CGE, firmado el pasado 3 de agosto y hecho público este viernes, aseguran que al menos 8 artículos, completos o en alguno de sus puntos, así como dos disposiciones transitorias de la ley “vulneran la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de vivienda, recogida en el artículo 137.1 del Estatuto, y no encuentran amparo en el artículo 149.1.1 ni .13 de la Constitución”.

El CGE también considera que “la disposición final séptima, apartado 1, de la Ley 12/2023 es contraria al Estatuto y la Constitución en la medida y alcance que lo son los preceptos que se amparan en los títulos habilitantes que se contienen y que hemos considerado contrarios al Estatuto ya la Constitución en las conclusiones precedentes”.

Por el contrario, en un voto particular, la vicepresidenta del CGE, Maria Jesús Larios Paterna, y el consejero Eduard Roig Molés consideran que “los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Ley se amparan en el mismo título competencial de los apartados 2 y 3 de este artículo y su adopción por parte del Estado no vulnera las competencias de la Generalitat y es conforme con la Constitución y el Estatut”. “En conclusión, discrepamos de la declaración de inconstitucionalidad adoptada en las conclusiones primera y segunda del Dictamen”, concluyen en su voto particular.

Emitido este dictamen, la presidenta del Parlament, Anna Erra, ya ha convocado el pleno de la cámara catalana para el día 1 de septiembre, donde se debatirá y se votará la posibilidad, apuntada por Junts, de que se lleve la ley de vivienda española en el TC a través de un recurso de inconstitucionalidad.