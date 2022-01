El conseller de Interior defiende los ceses en los Mossos: “Antes muero que tapar la corrupción”

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha negado que la destitución de Josep Lluís Trapero y los ceses en la cúpula de los Mossos d'Esquadra respondan a motivos políticos y ha defendido que todo gobierno tiene derecho a reestructurar la policía. "Antes muero que tapar la corrupción", ha zanjado.

En una entrevista en RAC-1, a 48 horas de comparecer en el Parlament para dar cuenta de los ceses en la policía autonómica, Elena se ha referido al cese del intendente al frente de la comisaría general de investigación criminal, Toni Rodríguez, encargado de las causas de corrupción.

El conseller ha dicho desconocer las acusaciones sobre injerencias políticas en determinadas investigaciones, como la que afecta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y ha alegado que todo el equipo de Rodríguez sigue en sus puestos. Ha negado además que el nuevo destino de Rodríguez en la comisaría de Rubí (Barcelona) sea un castigo y ha defendido que este tipo de cambios "han sido habituales".

"No está en riesgo ninguna investigación", ha abundado Elena, que se ha mostrado "ofendido" por las acusaciones contra su persona y ERC. "No, no y no. El buen funcionamiento del cuerpo no depende de la amistad de los responsables técnicos, esto es una manera de funcionar mafiosa y yo no participo de esta forma de hacer", ha aseverado.

Elena ha explicado que la decisión de cesar a Trapero la tomó especialmente después de entrevistarse con buena parte de los comisarios. Ha revelado que había cierto "estancamiento" en las relaciones con el Ministerio de Interior y que era necesaria una orientación más territorial y con acento en la feminización.

Su conclusión, ha agregado, es que era "mejor" nombrar a un nuevo jefe policial y a un nuevo equipo para sacar adelante el nuevo proyecto, El conseller no ha concretado cuál será el nuevo destino del major pero sí ha dicho que le ha ofrecido un puesto sobre "cuestiones de análisis".