Bruce Springsteen empezará la gira europea en Barcelona

Bruce Springsteen y The E Street Band volverán a los escenarios en febrero del 2023 con una serie de conciertos por Estados Unidos -que se anunciará próximamente- y una gira europea de estadios que comenzará el 28 de abril del próximo año en el Estadio Olímpico de Barcelona. Será la única ciudad española donde actuará el 'Boss'. Además de la capital catalana, la gira hará parada en Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraaf, Zurich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Munich y Monza. Más adelante, se añadirán ciudades y fechas en Reino Unido y Bélgica. La última visita a Cataluña de Bruce Springsteen fue en mayo del 2016 en el Camp Nou. Las entradas se podrán comprar el 8 de junio a partir de las 10:00 h.

Las entradas costarán entre 65 euros y 125 euros para las de asiento reservado en la grada. Las de la primera parte de la pista también tendrán un precio de 125 euros mientras que las de la parte trasera costarán 82 euros. La compra estará limitada a seis entradas por persona.

Bruce Springsteen and The E Street Band Announce 2023 International Tour! More info on tickets at https://t.co/YahXTJXE7l pic.twitter.com/wUax9aiZ8V — Bruce Springsteen (@springsteen) 24 de mayo de 2022

La gira del próximo año supondrá el regreso de la banda a las actuaciones en directo desde febrero del 2017, cuando despidieron en Australia la gira mundial 'The River Tour' durante 14 meses. 'Billboard' y 'Pollstar' el 'tour' mundial fue el más importante de 2016.

Bruce Springsteen y The E Street Band volvieron a reunirse para actuar en el programa de televisión 'Saturday Night Live' en diciembre del 2020, donde actuaron en directo dos canciones de su último disco de estudio, 'Letter To You' (Columbia Recuerdos)

El año pasado, Springsteen también presentó una película, 'The Legendary 1979 No Nukes Concerts', colaboró ​​con el expresidente americano Barack Obama en el libro 'Renegadas: Born In The USA' y reanudó el ' espectáculo 'Springsteen On Broadway' durante la reapertura de los teatros en Nueva York tras la pandemia, el pasado verano.