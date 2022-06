El día que Fernández Díaz mintió en el Congreso sobre su participación en la Operación Catalunya

El exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz mintió en el Congreso al menos en una ocasión, cuando negó la existencia del grupo de la policía dedicado específicamente a buscar y fabricar casos de corrupción contra independentistas y dirigentes destacados de Catalunya, como la familia Pujol. Un grupo policial que ahora se ha demostrado que Fernández Díaz no solo conocía sino que había instigado en una reunión con el excomisario José Manuel Villarejo y el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, según los audios publicados por El País.

“Si existe esa unidad, demuéstremelo, pero demostrarlo es muy difícil. Estamos aquí para hablar de cosas serias”, retó el ministro en diciembre de 2014 en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Aquel día el diputado de CiU Feliu Guillaumes esgrimía la información publicada por elDiario.es para preguntar por ese asunto al ministro. La respuesta de Fernández Díaz fue lacónica y, tras negar en diversas ocasiones que ese grupo existiese, aseguró que el grupo de Guillaumes vivía “en la obsesión” y veía “persecución incluso en sueños, pero eso es asunto de psiquiatras”. El nacionalista respondió entonces: “Que sea paranoico no quiere decir que no me persigan”.

Después de que el diputado reclamase acabar con dicha unidad, Fernández Díaz volvió a negar esta posibilidad ya que, según dijo, “no se puede eliminar lo que no existe”. “Si usted me acredita que eso existe, le aseguro que lo disolveré, pero me tiene que acreditar que existe. Desde luego, si le pido información a la policía y esta me dice que no existe, yo creeré más a la policía que a usted”, abundó Fernández Díaz.

Esta fue la primera vez pero no la única que Fernández Díaz mintió sobre este asunto. Tres años después, llamado a declarar en una comisión de investigación del Congreso, el exministro aseguró que no se había visto nunca con el comisario Villarejo: “Lo voy a expresar con toda claridad. En los casi cinco años en los que he ejercido la responsabilidad de ministro del Interior jamás he despachado nada con el señor Villarejo”.

Las grabaciones desveladas ahora demuestran que Fernández Díaz sí se reunió con Villarejo y que además lo hizo para conocer los avances en la operación para implicar a independentistas en casos de corrupción. “Esta conversación no ha existido”, repite el exministro en los audios revelados, “yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido”, apostilla.