Declarado un incendio en una empresa de reciclaje de disolventes y residuos de Montornès del Vallès

Un gran incendio declarado esta mañana en una empresa de reciclaje ubicada en un polígono de Montornès (Barcelona), que ha sido desalojada, ha llevado a Protección Civil a activar el Plan de Emergencias Químicas y a aconsejar a los vecinos próximos a la zona que se queden en sus casas.

Según informa este miércoles Protección Civil, el incendio, de grandes dimensiones y que ha provocado una gran columna de humo, se ha iniciado a las 7.41 horas y ha obligado a activar el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT).

Aunque no hay personas afectadas por el incendio, Protección Civil recomienda a los ciudadanos que no se acerquen al polígono industrial Can Bosquerons de Montornès y que los vecinos se confinen en sus casas si notan molestias por el humo, sobre todo, los que viven en los municipios más cercanos, como los de Montornès, Montmeló, Martorelles y Vilanova del Vallès.

Si vives o trabajas cerca zona incendio en industria en #Montornès cierra puertas y ventanas para evitar molestias por humo. #plaseqcat#protecciocivilpic.twitter.com/9xJEWtmEW0 — Protecció civil (@emergenciescat) December 11, 2019

En el incendio, que se ha producido en la empresa de soluciones medioambientales Ditecsa Centre Derpin, están trabajando 22 dotaciones terrestres de los Bomberos de la Generalitat. El fuego ha afectado a la totalidad de la nave de esta empresa, que ha sido desalojada.

Protección Civil ha lanzado una serie de consejos a los vecinos si notan molestias por el humo: que se refugien en el primer edificio que encuentren si están en la calle, parar los sistemas de climatización, hacer un seguimiento de la salud de personas mayores, niños o con problemas respiratorios, evitar acceder a subterráneos y partes bajas de los edificios o estar al tanto de posibles restricciones en el consumo del agua del grifo.