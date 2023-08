ERC avisa a Sánchez que no puede dar por descontado su apoyo en la investidura

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, confía en un pacto con Junts de cara a negociar una posible investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez. En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio, la número dos de los republicanos ha reiterado que es necesario que ambos partidos lleguen a un “acuerdo estratégico”.

Rovira ha subrayado que la relación entre ERC y Junts ha “fracasado” hasta ahora porque no han logrado ese pacto. En este sentido, la dirigente republicana ha añadido que “el desacuerdo ha sido por ciertas formalidades como la composición de la mesa de negociación”. Asimismo, ha avisado a Sánchez que no puede dar por supuesto los votos de ERC. De hecho, ha advertido al líder del PSOE de que ERC no le apoyará si “da la espalda” a las necesidades de Catalunya.

Rovira ha recordado que ERC y Junts ya pactaron dialogar y negociar con el Estado a partir de los ejes de la amnistía y la autodeterminación en la cumbre celebrada en Pedralbes cuando Quim Torra era el presidente de la Generalitat. Para intentar rehacer puentes con el partido de Puigdemont, la secretaria general republicana ha insistido en que cerrar ahora un acuerdo estratégico con Junts permitiría generar “ilusión, esperanza y movilización” en el movimiento independentista. Una entente que considera que debe incluir también a la CUP y las entidades soberanistas.

Rovira reconoce que un desacuerdo entre los independentistas catalanes podría provocar una repetición electoral en España, una posibilidad que ERC sigue rechazando: “Tendría consecuencias nefastas”. Los republicanos creen que ir a unos nuevos comicios implicaría dar una “segunda oportunidad” a PP y Vox para gobernar.

La dirigente de ERC ha subrayado que tanto en Escocia como en Quebec los independentistas han sabido acumular fuerzas a favor de un referéndum pero también para gobernar el día a día de la gente. En esta línea, ha insistido en que el independentismo catalán debe estar “a la altura” y aprovechar “la oportunidad” de incidir en la investidura y legislatura española, tras los resultados del 23-J .

Al igual que Carles Puigdemont, Rovira es partidaria de que no se negocien “soluciones personales”. “Estoy de acuerdo con él. La investidura debe dirigirse a formar global a resolver el conflicto, y eso está por encima de nuestras cuestiones personales”, ha justificado desde Ginebra.