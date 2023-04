ERC pedirá la reprobación de la ministra de Transportes por la “gestión catastrófica” de Rodalies

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que su partido pedirá en el Congreso la reprobación de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por la “gestión catastrófica” de Rodalies. “Lo único que depende del partido socialista es lo que va peor en Catalunya”, ha sentenciado Junqueras.

ERC y PSC, aliados en los parlamentos y rivales en las urnas

“Han tenido muchos meses y años para resolverlo, han sido incapaces y cada vez funciona peor; alguien tiene que asumir su responsabilidad política”, ha aseverado el líder de ERC en una entrevista en la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Pese a ser el principal apoyo parlamentario del Gobierno de coalición en esta legislatura, la cercanía de las municipales de mayo acentúa la batalla partidista. En este contexto hay que enmarcar la petición de reprobación de ERC a la ministra catalana y del PSC, Raquel Sánchez.

ERC quiere arrebatar al PSC el primer puesto como partido más votado y ha encontrado en los continuos retrasos de la red de Rodalies en Barcelona y el área metropolitana una baza para arremeter contra los socialistas.

Según Junqueras, “tocarían dimisiones” por la gestión de Rodalies. “Lo mejor que le puede pasar a Catalunya es que el PSC tenga pocas responsabilidades y que, si tiene alguna, sea supervisada por ERC”, ha agregado.

Los republicanos intentarán reprobar a la ministra Raquel Sánchez en el Congreso, para que “alguien asuma su responsabilidad política”, ha expresado Junqueras. “No puede ser que se laven las manos cada día, Poncio Pilato solo se las lavó una vez”, ha añadido.

Para Junqueras, si el Gobierno no logra que los trenes vayan a la hora, debería “dejarlo estar y poner a alguien que sea capaz de hacerlo”. La solución, a criterio de Junqueras, pasaría por el traspaso de Rodalies al Govern, lo que, en su opinión, llevaría a un funcionamiento “infinitamente mejor” de los trenes, en línea con los Ferrocarrils de la Generalitat.

Junqueras ha reclamado “no resignarse” ante el mal funcionamiento de los trenes en Catalunya, donde “es noticia si algún día no hay retrasos”. “Que las cosas se gestionen de forma catastrófica no es noticia porque nos hemos acostumbrado, pero no podemos dejar que haya usuarios abandonados en la desdicha del PSC”, ha afirmado.

“Que el PSC empiece a trabajar ya hacer cosas útiles para el país. Solo tiene un trabajo: hacer que funcione Rodalies. Que al menos este lo haga bien”, ha zanjado Junqueras.

La gestión de la sequía

Tras la reunión de partidos sobre la sequía que acabó sin acuerdo, Junqueras ha acusado al PSC de actuar con “egoísmo” en la gestión de la crisis. Los de Salvador Illa rechazaron un acuerdo con el Govern por las discrepancias sobre las sanciones a los ayuntamientos del decreto de sequía. El Ejecutivo estaba dispuesto a pactar una moratoria hasta el 1 de julio, pero el PSC quería alargarla hasta septiembre.

“Fue la demostración del egoísmo con el que actúa el PSC”, ha asegurado el presidente de ERC. En Catalunya, ha abundado Junqueras, “hay muchos municipios que trabajan bien y se esfuerzan en ahorrar agua”. A su juicio, “no es bueno que haya otros municipios que se aprovechen del buen trabajo de los demás para tener una actitud irresponsable”.

Junqueras ha defendido implantar un régimen de sanciones para garantizar la “responsabilidad” de los municipios. Más allá de esta discrepancia, el líder de ERC ha valorado que los socialistas “bloquean” el acuerdo no porque no compartan el régimen de multas, sino porque consideran que así “desgastan al Govern”. Esta posición, según Junqueras, demuestra “la irresponsabilidad y el egoísmo” del PSC.