La Fiscalía confirma que pide de 8 a 41 años de prisión para los acusados por los atentados de Barcelona

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado su petición de penas que oscilan entre 8 y 41 años de prisión para los tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Catalunya el 17 y 18 de agosto de 2017 por delitos entre los que no se incluyen los de asesinato.

La fiscal de la Audiencia Nacional Ana Noé ha anunciado este jueves al tribunal que eleva a definitivas su petición de 41 años de prisión para Mohamed Houli Chemlal; 36 años de cárcel para Driss Oukabir y 8 años de prisión para Said Ben Iazza como colaboradores de la célula terrorista que atacó en Barcelona y Cambrils (Tarragona), informa Europa Press.

El Ministerio Público rechaza acusar por delitos de asesinato porque los tres acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos: el atentado en la Rambla de Barcelona fue perpetrado por Younes Abouyaqoub, abatido tres días después, y el de Cambrils por otros cinco miembros de la célula también abatidos la misma madrugada del atropello.

En cambio Houli estaba en el hospital debido a la explosión del chalé de Alcanar, la casa en la que los terroristas fabricaban exploivos; Oukabir, según los investigadores, se arrepintió en el último momento y se fue a Marruecos; y Ben Iazza fue un mero colaborador de la célula, no uno de sus integrantes. De ahí que la fiscal atribuya a los dos primeros los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y modifique el delito de conspiración para cometer estragos terroristas, añadiendo que se ha cometido de forma continuada. En cuanto a Ben Iazza, acusa sólo del delito de colaboración con organización terrorista.

Rechaza el Ministerio Público acusar por delitos de asesinato, como sí han hecho muchas de las acusaciones particulares y populares, al entender que los tres acusados no participaron directamente en los atentados aunque pertenecieran a la célula yihadista responsable de los mismos. Por contra, las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11M Afectados del Terrorismo –que también representa a 73 víctimas de los atentados–, han elevado a definitivas su petición inicial de pena y reclaman para Houli y Oukabir la pena de prisión permanente revisable por 15 víctimas mortales.

Además, ambas asociaciones también les reclama más de 2.000 años de cárcel a cada uno por delitos de integración en organización terrorista, 150 delitos de asesinato terrorista intentados, depósito de explosivos, estragos terroristas y lesiones. Para Said Ben Iazza, la AVT solicita 25 años de cárcel por colaboración con organización terrorista y depósito de explosivos, mientras que 11-M pide 30 años por los mismos delitos más otro de estragos a los que se añaden 34 delitos de lesiones ocasionados por los mismos.

Las acusaciones populares no son las únicas que piden la pena de prisión permanente revisable para Houli Chemlal y Oukabir, pues también lo solicita la acusación particular de algunas víctimas internacionales del atentado, representación que ejerce el despacho Fuster-Fabra Abogados, por el deltio de conspiración para cometer un delito de estragos de carácter terrorista. Esta acusación además pide 27 años de cárcel para Mohamed Houli Chemlal y 22 años de prisión para Driss Oukabir por pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de explosivos, mientras que reclama 8 años por colaboración con organización terrorista para Said Ben Iazza.

Por su lado, la Generalitat de Catalunya ha aumentado su solicitud de pena de 44 a 97 años de prisión para Houli y Oukabir, mientras que ha mantenido la petición de ocho años de cárcel para el tercer acusado. En cuanto al Ayuntamiento de Barcelona, ha mantenido su petición de 95 años de cárcel para Houli, 90 años de prisión para Oukabir y 8 años para Ben Iazza; mientras que el consistorio de Cambrils, que solicitaba inicialmente prisión permanente revisable, finalmente pide 96 años de prisión para los dos primeros acusados, y 10 años de cárcel para Ben Iazza.

Las defensas de Driss Oukabir y Said Ben Iazza mantienen su petición de absolución por los hechos de los que han sido juzgados. El juicio se retomará el próximo lunes 25 de enero con la exposición del informe de conclusiones de la Fiscalía.