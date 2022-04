La Fiscalía rebaja de 9,5 a 3,4 millones los fondos desviados por excargos del Govern para la acción exterior y el 1-O

La Fiscalía ha rebajado las estimaciones del Tribunal de Cuentas sobre la cifra de los fondos presuntamente desviados por excargos del Govern para la acción exterior de Catalunya y para los gastos del 1-O enmarcados en el 'procés'. El Ministerio Público ha reducido el importe de 9,5 millones de euros a 3,4 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas rectifica y permite que la Generalitat avale con dinero público a los líderes del procés

Saber más

El Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Catalunya a través de las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como 'Diplocat'. Por su parte, fijó en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.

Ahora, el Ministerio Fiscal ha presentado sus cuentas ante el órgano fiscalizador, según recoge Europa Press y ha adelantado El País. En concreto, ha cifrado en 2,2 millones los gastos de acción exterior y en 1,2 millones los relativos al 1-O para un total de 3,4 millones de euros.

Según ha informado la Fiscalía en una nota informativa, los cálculos se han presentado este miércoles en la demanda de 130 folios contra 35 excargos de la Generalitat. El Ministerio Público ha defendido que su trabajo ha sido “minucioso” y que ha atendido -“por razones de coherencia”- a la postura procesal de la Fiscalía en cada uno de los procedimientos en los que los posibles responsables resultaban investigados, encausados, acusados o procesados.

Así, ha explicado que la responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento “disminuye de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora” del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana porque “los demandados y las cuantías son divergentes”.

Demanda de la Fiscalía

En el marco de la nota informativa, la Fiscalía ha incidido en que la parte de la demanda dedicada a los gastos del 1-O “cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenó a los miembros del Gobierno de la Generalitat, entre otros, por el delito de malversación”.

En este caso, el Ministerio Público ha estimado pertinente reclamar la responsabilidad contable al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. También ha incluido en su demanda a tres “rebeldes”: el expresidente del Govern Carles Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

Por su parte, ha acordado no formular demanda contra las interventoras de la Generalitat que sí figuran en el acta de liquidación del Tribunal de Cuentas. Y ha excluido, a su vez, al que fuera secretario general de la Consejería de Hacienda Josep María Jové, a su ex directora general Natalia Garriga así como al ex director general de Patrimonio Francesc Sutrías.

En este apartado, relativo al 1-O, la Fiscalía ha reclamado el importe total de 1.219.838,63 euros. La cifra queda por debajo de lo que fijó el Tribunal de Cuentas en su acta liquidación provisional, donde se estimaban unos gastos por 3.903.294,86 euros y de lo que calculó la acción pública ejercida por Sociedad Civil Catalana, que llegó hasta los 3.466.335,91 euros.