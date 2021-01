Arrimadas: "No se puede repudiar lo que está pasando en EEUU y defender el intento de asalto al Parlament o el Rodea el Congreso"

La situación política en Estados Unidos, después de que este miércoles una turba de partidarios de Donald Trump asaltasen el Congreso, se ha colado en los discursos de políticos españoles de diferente signo, que no han evitado trazar equiparaciones y paralelismos convenientes a sus intereses. Una de las que se ha sumergido en ello ha sido la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha hablado largamente sobre el tema en un acto celebrado en Barcelona junto al número uno de la candidatura catalana, Carlos Carrizosa, y su reciente fichaje como número dos, Anna Grau. "No se puede repudiar lo que está pasando en EEUU y defender el intento de asalto al Parlament o el rodea el Congreso", ha defendido, tras culpar de lo que ha ocurrido en el Capitolio a "populistas y nacionalistas".

Según ha afirmado Arrimadas, el nacionalismo y el populismo son "dos caras de la misma moneda" y ha señalado que "los discursos populistas de izquierdas y de derechas se parecen". La jefa de filas del partido ha citado hasta cuatro supuestas similitudes entre los grupos de extrema-derecha de EEUU y los "nacionalistas y populistas" españoles, como es la apelación al "pueblo" o la falta de respeto y ataques a las instituciones del Estado, las leyes y la justicia.

"Yo creo que si miramos lo que está pasando en EEUU en estos días, y lo que está pasando en España, evidentemente no son situaciones comparables", ha dicho, "pero lo que es indiscutible es que hay que condenar las dos cosas". Arrimadas ha asegurado además que el suyo es "el único partido que sin matices y además estando allí en primera fila que condenamos los dos", en referencia a las protestas de independentistas catalanes ante el Parlament y a la manifestación de 'Rodea el Congreso' que tuvo lugar durante la investidura de Mariano Rajoy en 2016.

Tanto Arrimadas como Carrizosa, que también se ha referido al episodio de Washington en similares términos, han evitado referirse a la extrema-derecha o a grupos fascistas de forma directa. En palabras del jefe de filas, los que asaltaron el Congreso de Estados Unidos fueron "hordas de energúmenos descontrolados llamados por Trump". "Nosotros en Catalunya sabemos muy bien que es eso", ha continuado Carrizosa, que ha cargado contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, por condenar lo sucedido en EEUU mientras, según ha dicho, "se negó a condenar un intento de asalto" de la Cámara catalana.

Más allá de los paralelismos con la política internacional, el acto celebrado este jueves desde la plaza España de Barcelona tenía como objetivo presentar a la periodista Anna Grau, que se incorpora como número dos de la candidatura a las elecciones catalanas. Grau ha asegurado que se afilió a Ciudadanos tras ver como insultaban a Arrimadas durante una jornada electoral, una escena que ha asegurado que la llevó a querer entrar directamente en política. "Hay que implicarse en política para que estas cosas no pasen, no para medrar, no para que todo sea bonito", ha asegurado la periodista, que se ha mostrado agradecida de poder sumarse a las listas de la formación viniendo de la entidad Sociedad Civil Catalana.

Arrimadas ha dado la bienvenida a Grau alabando su papel público de oposición al independentismo y considerando que es Ciudadanos donde tienen que estar las "voces moderadas". Según ha indicado la jefa del partido, "además de demostrar que podemos ganar al separtismo hemos demostrado que podemos gobernar y gobernar bien", ha explicado, en esta ocasión perdiendo la oportunidad de referirse al contexto internacional para hablar de los gobiernos en los que participa Ciudadanos que son sostenidos por Vox. "Bienvenida, Anna, porque hace falta que gente dé el paso y sumar todos", ha agradecido Arrimadas.