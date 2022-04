Junts eleva el tono contra Aragonès y le exige justificar por qué mantiene la mesa de diálogo

La mala relación entre los dos partidos que comparten el Govern ha vuelto a constatarse este viernes. Junts per Catalunya ha elevado el tono contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y le ha exigido justificar por qué mantiene la mesa de diálogo con el Gobierno central, la principal apuesta de los republicanos para superar el conflicto político tras el proceso soberanista y que Junts ve con escepticismo.

En una entrevista con la agencia ACN, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha reclamado a Aragonès que exponga los “datos objetivos” y los “avances concretos” que lo llevan a mantener la mesa de diálogo. “Si no ha habido avances es necesario que admita que Pedro Sánchez no tiene un proyecto para Catalunya ni ninguna voluntad para negociar una solución”, ha lanzado Rius al president.

A juicio de Rius, la negociación “no funciona, no da frutos y no ha representado ningún avance para el proceso de independencia”. “Si una mesa no tiene recorrido, hay que buscar alternativas”, ha remachado. Pese a sus críticas a la mesa, Rius ha pedido a Aragonès que facilite “datos objetivos” sobre sus avances

La última reunión de la mesa, celebrada en Barcelona en septiembre de 2021, sirvió para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Aragonès, blindaran la negociación entre Ejecutivos sin poner plazos para un acuerdo. La sesión estuvo marcada por la crisis previa entre ERC y Junts, que finalmente no estuvo presente en la mesa, a cuenta de los miembros del partido de Puigdemont escogidos para formar parte de la delegación de la Generalitat.

Rius ha avanzado que de cara a la próxima reunión de la mesa, todavía sin fecha, Junts no prevé cambiar los nombres propuestos en la sesión anterior (los indultados Jordi Turull y Jordi Sànchez, quien recientemente ha anunciado que abandona la secretaría general de Junts, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras). Ni PSOE ni ERC aceptaron esos nombres porque eran personas de fuera del Govern.

Para lograr una “posición de fuerza” en la negociación, Rius ha sugerido mejorar la coordinación entre los 23 diputados independentistas en el Congreso de los Diputados, en una velada crítica al apoyo parlamentario de ERC al Gobierno. “A veces los hábiles negociadores en Madrid son muy locuaces pero poco eficientes”, ha espetado Rius en alusión al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para a renglón seguido constatar que la coordinación soberanista en Madrid “no existe”.

Por otro lado, el portavoz de Junts ha reprochado a Aragonès que todavía no exista un espacio colegiado con presencia de todas las fuerzas independentistas para trabajar “una alternativa” a la mesa de diálogo. Este es uno de los puntos del pacto de Govern entre ERC y Junts cuyo cumplimiento está analizando el partido de Puigdemont mediante una auditoría.

Defensa de Borràs

Rius también se ha referido a la situación de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que deberá ser apartada del cargo en aplicación del reglamento del Parlament una vez se le abra juicio oral por su caso de los contractos fraccionados para beneficiar a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Rius ha negado las acusaciones contra Borràs y ha insistido en que se trata de una “persecución política” que se quiere “vestir” de corrupción. El portavoz de Junts se ha mostrado convencido de que hay “fórmulas” para no tener que aplicar a Borràs el reglamento del Parlament que le obligaría a dejar el cargo, aunque no las ha concretado. Sí ha pedido al resto de grupos independentistas “un frente común” en defensa de Borràs al enmarcar su caso dentro de una “causa general contra el independentismo”.

Ley lingüística

Otro de los puntos que ha traído conflictos entre los dos grupos a Govern es la respuesta a la sentencia que obliga a las escuelas a aplicar el 25% de clases en castellano. En un inicio, PSC, ERC, Junts y comuns llegaron a un acuerdo para modificar la ley de Política Lingüística, pero Junts se acabó descolgando debido a la falta de “consenso” que generó la propuesta entre las entidades en defensa de la lengua catalana.

Según Rius, hace días que desde el grupo parlamentario se trabaja con entidades del sector educativo y organizaciones en defensa de la lengua para realizar “ajustes” a la modificación y lograr “un consenso político y social”. Además, el portavoz ha confiado en que “nadie se descuelgue” del acuerdo una vez se actualice con las nuevas modificaciones pactadas con los sectores, en referencia al PSC. “La inmersión lingüística siempre ha contado con un amplio consenso en Catalunya y esperamos y confiamos en que este amplio consenso se mantenga”, ha dicho.