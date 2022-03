La Justicia espera datos del extranjero sobre Tsunami Democràtic tras dos años de investigación secreta

¿Quién está detrás de Tsunami Democràtic? La pregunta sigue sin respuesta más de dos años después de que la Audiencia Nacional abriera una causa por terrorismo sobre la plataforma a raíz de las protestas que convocó tras la sentencia del procés y que a día de hoy sigue secreta. Una reciente resolución del tribunal especial ha desvelado que el juez espera recibir información solicitada a autoridades judiciales del extranjero mediante comisiones rogatorias.

Así lo exponen los magistrados de la sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto por el que avalan la prórroga del secreto de sumario que el juez Manuel García Castellón acordó a finales de enero. La defensa del editor Oriol Soler, uno de los siete investigados por Tsunami incorporados recientemente a la causa de la Audiencia Nacional, había pedido levantar el secreto al considerar que no estaba suficientemente motivado y que su prórroga “sine die” vulneraba su derecho de defensa.

Los magistrados rechazan la intención de la defensa de Soler al advertir, en línea con lo manifestado por la Fiscalía –y asumido íntegramente por el instructor–, que el secreto de la causa está justificado por las “diligencias pendientes de practicar”, entre las que se encuentran las comisiones rogatorias. Se trata de peticiones realizada por el Ministerio Público “cuyo éxito depende de que no sean en este momento conocidas” por las defensas, remarca el auto.

En suma, para la Sala, la prórroga del secreto “no resulta desproporcionada pues la práctica de comisiones rogatorias y exámenes de dispositivos generalmente no pueden llevarse a cabo en un breve espacio de tiempo”. Esto implica que hasta que el juez no levante el secreto de la causa las defensas no podrán conocer a qué países ha pedido información el instructor ni qué dispositivos han analizado los investigadores. Será entonces, apostillan los togados, cuando Soler “pueda contradecir” la investigación. Según fuentes jurídicas, el juez ha vuelto a prorrogar por un mes la investigación hasta, como mínimo, finales de marzo.

La petición de Soler para conocer todo lo investigado por García Castellón desde octubre de 2019 fue la primera que realizó el editor en la causa después de que la Audiencia Nacional sí estimara el recurso de su abogado, Benet Salellas, y le obligara a permitir su personación. Soler llegó a la investigación sobre Tsunami de la Audiencia Nacional procedente de la línea de investigación sobre la plataforma que el juez de Barcelona Joaquín Aguirre abrió en el caso Voloh y por la que llegó a ser detenido en octubre de 2020.

A petición de García Castellón, y con la oposición de la Fiscalía, el juez Aguirre envió su causa sobre Tsunami a Madrid el pasado mes de junio. Junto a Soler, la Audiencia Nacional asumió las pesquisas contra otros dos miembros del denominado 'Estado mayor' que organizó el referéndum del 1-O, el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente de Convergència (CDC) David Madí, y otras tres personas, el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el informático Jaume Cabaní, a quien el juez vincula con transferencias de fondos a Puigdemont mediante criptomonedas, y la militante de ERC Marta Molina.

Todos ellos, según el magistrado, habrían coordinado las cuatro únicas acciones reivindicadas por Tsunami Democràtic: el bloqueo de los accesos al Aeropuerto de Barcelona y de la AP-7, el lanzamiento de globos en el Camp Nou y una protesta contra la Junta Electoral Central (JEC). A día de hoy la plataforma está inactiva y sus líderes siguen oficialmente en el anonimato, aunque centenares de catalanes que acudieron a las protestas permanecen imputados en varios juzgados de la comunidad por desórdenes públicos. La causa más voluminosa, con casi 200 investigados, es la que se sigue por el corte de la autopista en la frontera hispanofrancesa.

El juez Aguirre, en octubre de 2020, autorizó a la Guardia Civil a que requisara todos los dispositivos electrónicos de los investigados por Tsunami, así como su correo electrónico. Parte de los informes sobre el análisis de los móviles y ordenadores de los investigados todavía están pendientes de ser entregados en el juzgado.

A raíz de las escuchas telefónicas efectuadas por el Instituto Armado, el juez consideró acreditado que Vendrell ejerció una actividad de “dirección y participación directa” de Tsunami Democràtic. Según el juez, esta función directiva de Vendrell en Tsunami Democràtic se comprueba en algunas de sus afirmaciones intervenidas, como “ya enviaré a gente para proteger plaza Urquinaona” o “hemos montado un escenario en la autopista”, así como en la protesta convocada con motivo del clásico entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid de 2019. Todo ello está ahora en manos de la Audiencia Nacional.