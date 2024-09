Marta Rovira defiende que Junts y ERC solo podrán entenderse con nuevos líderes: “Tiro la toalla”

El independentismo necesita nuevos liderazgos para volver a presentar una oferta atractiva para el electorado. Así lo ha expuesto este lunes la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que dejará el cargo tras el congreso del partido y que ha defendido que Junts y ERC y el resto del movimiento soberanista solo podrán trazar una estrategia común con nuevas caras en los puestos de mando. “Yo he tirado la toalla y ya no sé qué más hacer para que nos volvamos a entender”, ha constatado Rovira en una entrevista en TV3.

El curso político en Catalunya arranca con la resaca de la investidura del primer president no independentista en 14 años, el socialista Salvador Illa. El calendario no da tregua y en otoño Junts y ERC celebrarán sus respectivos congresos. Salvo sorpresa, Junts consagrará el poder interno de Carles Puigdemont, mientras que ERC elegirá entre volver a dar el mando a Oriol Junqueras tras más de diez años en el cargo o entre una lista alternativa que todavía no tiene cabeza visible. En suma, es posible que el independentismo mantenga los liderazgos que lo han llevado a su mayor auge y crisis recientes.

Según el diagnóstico de Rovira, desde que en 2018 decidió irse a Suiza para no ser encarcelada por el procés, intentó restablecer las dañadas relaciones entre los dos principales partidos independentistas. Sin éxito. “Honestamente, como ya no sé qué más hacer, pido la renovación del movimiento y una nueva generación que apueste por acuerdos estratégicos y no tenga el lastre de lo sucedido desde 2017”, ha aseverado.

Sin mencionarlos explícitamente, las palabras de Rovira incluyen una petición a Puigdemont y Junqueras, que mantienen una mala relación desde su etapa en el Govern, para que den un paso al lado y permitan la renovación en las cúpulas de Junts y ERC.

Respecto al congreso de ERC, la Comisión de Garantías de ERC ha avalado que el conclave del partido se celebre el 30 de noviembre, tal y como defendía la cúpula de los republicanos.

Sobre el rumbo del nuevo Govern, Rovira ha avisado este lunes que una vez acometido el traspaso de poderes los republicanos comenzarán a hacer “oposición política con total libertad”, sin que entrar a formar parte del Ejecutivo de Illa sea una posibilidad. También ha indicado que “parte de la oposición” podría acordarla con Junts.

Rovira ha asegurado que el del PSC es “un proyecto opuesto” con relación al de ERC y ha definido a los socialistas catalanes como “una fuerza todavía muy conservadora”, además de reclamar a Illa que destituya ya a los altos cargos del anterior Govern que todavía siguen en sus puestos.

Turull invita a Puigdemont a liderar Junts

En el capítulo de liderazgos, el secretario general de Junts, Jordi Turull, quiere repetir en el cargo tras el congreso que la formación celebrará en octubre. Lo ha explicado en una entrevista en Rac-1 donde no se ha pronunciado sobre si Carles Puigdemont debería ocupar la presidencia de la formación, pero sí ha manifestado que debe estar “lo máximo de implicado posible” con el partido en la “fórmula en que él se sienta cómodo”.

El dirigente también ha avisado a Pedro Sánchez de que votarán en contra de “todo lo que consolide el café para todos” en el Congreso de los Diputados, en referencia a la financiación singular. Ha dicho que esta carpeta deberá ponerse en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts en Suiza. “El Gobierno de España no tiene ningún apoyo garantizado, pieza a pieza”, ha insistido Turull, que ha remarcado que su partido no forma parte de ningún bloque.

Turull ha explicado nuevos detalles sobre el regreso y la fuga de Puigdemont en agosto. Según Turull, Puigdemont quería asistir al pleno. Tras el discurso en Arc de Triomf, Puigdemont y Turull acudieron a un piso cercano para preparar el discurso del líder de Junts, pero ante el dispositivo de seguridad, a mediodía decidieron marcharse. Se instalaron unas horas en un segundo piso y entre las siete y las ocho de la tarde empezaron a marchar de Barcelona hacia Francia por carretera, dentro de un coche diferente al blanco de la mañana.