Los Mossos investigan una paliza homófoba a un joven en la estación de trenes de Girona

Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión homófoba a un joven de Girona. Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado 19 al domingo 20. La víctima volvía a casa alrededor de las cinco y media de la mañana y llevaba puesta una mascarilla con el arcoíris. Inicialmente pretendía tomar un taxi en la avenida Ramon Folch, pero no encontró disponible y decidió volver hacia el barrio de Sant Narcís caminando. Cuando pasaba por el Parc Central, dos hombres de entre 30 y 40 años le pidieron tabaco. El joven les dijo que no fumaba y siguió caminando. De repente, uno de los agresores le dio un empujón y acto seguido le pegaron un puñetazo en el ojo.

La paliza continuó con patadas constantes e insultos como 'Maricon de mierda', 'No deberías haber nacido' y 'Te violaremos'. Al cabo de unos minutos, un miembro de seguridad privada de la estación de trenes salió a apoyar al joven para protegerle. En ese momento los dos agresores se detuvieron y al ver que llegaban más miembros de seguridad huyeron corriendo de la zona en dirección a la estación del AVE.

En declaraciones a la agencia ACN, la víctima, Tato Leal, explica que le sorprendieron y que pasó “mucho miedo”. “Enseguida me vino a la cabeza el caso de Samuel de Galicia y otros momentos. La verdad es que me asusté mucho”, remarca. Leal dice que “en ningún caso” hubo motivo alguno y que los insultos empezaron “gratuitamente”. “Solo por llevar una mascarilla con el arco iris me cayó un 'maricón de mierda', por la cara”, lamenta.

Por eso pide que no se toleren estos actos porque “no puede ser que por ser diferentes o pensar diferente pasen estas cosas”. “Esto no puede volver a ocurrir, tiene que acabar. No es una pelea, es lincharte por hacer daño, por odio”, señala.

Acto de apoyo

A raíz de la agresión se ha organizado un acto de apoyo a Tato este domingo en la plaza del Vino de Girona, al que han asistido una cincuentena de personas de diversas entidades y partidos políticos. Al final se ha leído un manifiesto de condena en las agresiones contra el colectivo LGTBI.

Pau Gálvez, miembro de la plataforma del colectivo en Girona, ha advertido que “hay un goteo de este tipo de agresiones en la demarcación y ha lamentado que ”no es lo suficientemente visible“. ”La de hoy es muy grave, pero en muchos pueblos nos insultan y eso les ampara a seguirlo haciendo si no se denuncia“, ha concluido.