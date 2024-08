Muere a los 117 años Maria Branyas, la mujer más longeva del mundo

Ha fallecido la mujer más mayor del mundo. Se trata de Maria Branyas, la catalana nacida en San Francisco (Estados Unidos) en 1907, que ha muerto a los 117 años, después de haberse convertido en enero de 2023 en la persona más longeva del planeta.

Branyas, que cumplió los 117 el pasado mes de marzo, formaba parte del selecto club de españoles centenarios, un 0,04% de la población del país. Su nombre comenzó a aparecer en medios de comunicación cuando superó el covid-19, en 2020, siendo una de las personas más mayores en lograrlo.

Pero a partir de 2023 esta mujer, que vive desde los años 90 en una residencia de ancianos de Olot, en Girona, pasó a ser la decana del planeta. Su cuenta de Twitter ha confirmado la noticia: “Maria Branyas nos ha dejado. Ha muerto como ella quería: mientras dormía, tranquila, y sin dolor”.

Su perfil en redes sociales ha mencionado también uno de los últimos mensajes de la anciana, hace unos días: “Un día me iré de aquí. No volveré a probar el café, ni a comer yogur, ni a acariciar a la Fada… Dejaré también mis recuerdos, mis reflexiones, y dejaré de existir en este cuerpo. Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá acabado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriente, libre y satisfecha”.