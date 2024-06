'Mujeres valientes': tres escritoras cuentan las experiencias que subyacen detrás de sus obras

Tras el encuentro de los socios con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, la directora adjunta, Neus Tomàs, y la reconocida periodista Olga Rodríguez, ha tenido lugar el primer debate de la jornada del viernes del Festival de las Ideas y la Cultura, moderado por Neus Tomàs.

Bajo el título de Mujeres valientes: nuevas voces en las letras catalanas, Mar García Puig, Txell Feixas y Regina Rodríguez Sirvent han explicado bajo la conducción de Tomàs las experiencias que subyacen tras la publicación de sus obras, todas ellas notables éxitos editoriales de la literatura en catalán.

La moderadora ha comenzado destacando el fenómeno editorial que ha supuesto la primera novela de Regina Rodríguez Sirvent, Las bragas al sol en su versión en castellano. La misma describe la experiencia de una joven llamada Rita que pasa una temporada en Estados Unidos para hacer de au pair.

Rita, una retrato generacional

“Llevas 18 ediciones en catalán, cuatro en castellano y además has sido traducida al inglés y el francés, etc.”, ha comentado Tomàs, que ha añadido que “acabas de volver de Los Angeles, donde has firmado la compra de los derechos de tu novela para hacer una película”. “¿Por qué crees que tu personaje, Rita, que viene a ser un retrato de tu generación, ha conectado tanto?”, le ha preguntado finalmente.

“Yo creo que porque tiene mucha autenticidad desde el punto de vista de que cuando me puse a escribirlo no pensé en lo que buscaba con ello, me daba lo mismo lo que saliera”, ha respondido Rodríguez Sirvent. “Para mí, la imagen es un desierto de 360º en el que puedes tirar para cualquier dirección porque todo es virgen”, ha proseguido. “Tiré por el lado que tiré y me fue bien, pero lo hice de manera muy honesta”, ha apostillado la escritora para añadir que está falta de experiencia le ha permitido conectar con varias generaciones de lectoras y lectores.

“Me vino un día un payés de Alp, mi pueblo, y me dijo que se había leído el libro y ahora iba a hacerlo por segunda vez; eso me hizo ver que había logrado conectar con la gente” ha añadido Sirvent, que destaca que el libro, en buena parte autobiográfico, logra empatía porque la protagonista se enfrenta a los problemas sin experiencia pero con mucha fe en ella misma.

De todas formas, Rodríguez Sirvent ha revelado de Las bragas al sol, que sería una aproximación al mundo femenino desde la juventud, que empezar a escribir la novela le costó mucho “por una especie de rechazo agorafóbico” a tomar iniciativas debido a lo que ella ha definido como “el exceso de preparación y conocimientos que tenemos los jóvenes actuales y que nos genera una suerte de bloqueo”.

Maternidad y salud mental

“El 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí”, ha dicho Neus Tomàs para presentar a la editora y ahora escritora Mar García Puig. La frase no es una confesión de la moderadora, sino el inicio del libro de García Puig La historia de los invertebrados, en su versión en castellano, un relato autobiográfico de cómo el hecho de ser madre afectó seriamente durante un tiempo a su salud mental.

“Este libro va de mi experiencia personal y, a través de ella, de cómo se han visto la maternidad y la salud mental en el mundo a lo largo de los siglos y en las distintas culturas”, ha explicado la autora. “Es un libro que traspasa los géneros para definirse como una nueva identidad, que reivindica una nueva manera de entender la literatura femenina por parte tanto de las escritoras como las lectoras”.

Puig, también exdiputada por En Comú Podem, ha querido agradecer a elDiario.es la entrevista que en su día le realizó Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género de este medio, “por poner una perspectiva feminista sobre el libro”. Y observó que la visión mitificada tradicional de la maternidad “acaso sirva para mantener a las madres dentro del sistema y que no se revelen bajo la premisa de que podrían poner en peligro a sus hijos”.

Las jóvenes valientes de Oriente Medio

En tercer lugar, Neus Tomàs ha destacado el valor como escritora de la periodista Txell Feixas, Premi Nacional de Comunicació 2024, por sus dos libros Mujeres valientes (2021) y Aliadas. Las niñas de Chatila desafían las reglas del juego. En ambos Feixas aborda la personalidad de las mujeres de Oriente Medio, de las que ha dicho que “tenemos una imagen muy distorsionada por el tradicional periodismo de guerra de corte machista”.

“De adolescente nunca debatí sobre feminismo porque el machismo imperante ya se encargó de ello”, ha señalado para pasar a expresar la sorpresa que se llevó al viajar por primera vez a Oriente Medio y “ver a aquellas mujeres empoderadas, cultas y tan alejadas del tópico que luchaban en el campo de combate”. Sobre estas mujeres ha escrito las trece historias que aparecen en Mujeres valientes.

Respecto de su segundo libro, Aliadas. Las niñas de Chatila desafían las reglas del juego, la autora ha explicado la historia que subyace detrás de esta obra de no ficción: “Cuando visité Chatila como corresponsal de TV3 me encontré con uno de los lugares más inhóspitos del mundo, y a pesar de ello allí se creó el primer equipo de baloncesto de niñas refugiadas del mundo, contra todas las presiones del entorno, que es de un machismo y una violencia brutal”.

Feixes ha terminado su intervención señalando que hace unos años trajeron a este equipo de niñas a Catalunya, donde eran admiradas por sus compañeras catalanas por su coraje y su valor. “Aquellas niñas se sorprendían de ser un espejo en el que mirarse para otras niñas de un país con muchos menos problemas y eso, así vez, les sirvió para entender la grandeza de su gesta”.