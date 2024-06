'Dones valentes': tres escriptores expliquen les experiències subjacents darrere de les seves obres

Després de la trobada dels socis amb el director d'elDiario.es, Ignacio Escolar, la directora adjunta, Neus Tomàs, i la reconeguda periodista Olga Rodríguez, ha tingut lloc el primer debat de la jornada de divendres del Festival de les Idees i la Cultura, moderat per Neus Tomàs.

Sota el títol de Dones valentes: noves veus a les lletres catalanes, Mar García Puig, Txell Feixas i Regina Rodríguez Sirvent han explicat sota la conducció de Tomàs les experiències subjacents després de la publicació de les seves obres, totes elles notables èxits editorials de la literatura en català.

La moderadora ha començat destacant el fenomen editorial que ha suposat la primera novel·la de Regina Rodríguez Sirvent, Les calces al sol. Aquesta descriu l'experiència d'una jove anomenada Rita que passa una temporada als Estats Units per fer de au pair.

Rita, una retrat generacional

“Portes 18 edicions en català, quatre en castellà i a més has estat traduïda a l'anglès i el francès, etc.”, ha comentat Tomàs, que ha afegit que “acabes de tornar de Los Angeles, on has signat la compra dels drets de la teva novel·la per fer una pel·lícula”. “Per què creus que el teu personatge, Rita, que és un retrat de la teva generació, ha connectat tant?”, li ha preguntat finalment.

“Jo crec que perquè té molta autenticitat des del punt de vista de que quan em vaig posar a escriure-ho, no vaig pensar en el que buscava amb això, em feia el mateix el que sortís”, ha respost Rodríguez Sirvent. “Per mi, la imatge és un desert de 360º en què pots tirar per qualsevol direcció perquè tot és verge”, ha prosseguit. “Vaig tirar pel costat que vaig tirar i em va anar bé, però ho vaig fer de manera molt honesta”, ha postil·lat l'escriptora per afegir que aquesta falta d'experiència li ha permès connectar amb diverses generacions de lectores i lectors.

“Em va venir un dia un pagès d'Alp, el meu poble, i em va dir que s'havia llegit el llibre i ara ho faria per segona vegada; això em va fer veure que havia aconseguit connectar amb la gent” ha afegit Sirvent, que destaca que el llibre, en bona part autobiogràfic, aconsegueix empatia perquè la protagonista s'enfronta als problemes sense experiència però amb molta fe en ella mateixa.

De totes maneres, Rodríguez Sirvent ha revelat de Les calces al sol, que seria una aproximació al món femení des de la joventut, que començar a escriure la novel·la li va costar molt “per una mena de rebuig agorafòbic” a prendre iniciatives pel que ella ha definit com “l'excés de preparació i coneixements que tenim els joves actuals i que ens genera una mena de bloqueig”.

Maternitat i salut mental

“El 20 de desembre del 2015 em vaig convertir en mare i vaig embogir”, ha dit Neus Tomàs per presentar l'editora i ara escriptora Mar García Puig. La frase no és una confessió de la moderadora, sinó l'inici del llibre de García Puig La història dels invertebrats, un relat autobiogràfic de com el fet de ser mare va afectar seriosament durant un temps la seva salut mental.

“Aquest llibre va de la meva experiència personal i, a través d'ella, de com s'han vist la maternitat i la salut mental al món al llarg dels segles i en les diferents cultures”, ha explicat l'autora. “És un llibre que traspassa els gèneres per definir-se com una nova identitat, que reivindica una nova manera d´entendre la literatura femenina per part tant de les escriptores com les lectores”.

Puig, també exdiputada per En Comú Podem, ha volgut agrair a elDiario.es l'entrevista que al seu dia li va realitzar Ana Requena Aguilar, redactora en cap de Gènere d'aquest mitjà, “per posar una perspectiva feminista sobre el llibre”. I va observar que la visió mitificada tradicional de la maternitat “potser serveixi per mantenir les mares dins del sistema i que no es revelin sota la premissa que podrien posar en perill els seus fills”.

Les joves valentes de l'Orient Mitjà

En tercer lloc, Neus Tomàs ha destacat el valor com a escriptora de la periodista Txell Feixas, Premi Nacional de Comunicació 2024, pels seus dos llibres Dones valentes (2020) i Aliades. Les nenes de Chatila desafien les regles del joc (2023). A tots dos Feixas aborda la personalitat de les dones de l'Orient Mitjà, de les quals ha dit que “tenim una imatge molt distorsionada pel tradicional periodisme de guerra de tall masclista”.

“D'adolescent mai no vaig debatre sobre feminisme perquè el masclisme imperant ja se'n va encarregar”, ha assenyalat per passar a expressar la sorpresa que es va emportar en viatjar per primera vegada a l'Orient Mitjà i “veure aquelles dones empoderades, cultes i tan allunyades del tòpic que lluitaven al camp de combat”. Sobre aquestes dones ha escrit les tretze històries que apareixen a Dones valentes.

Respecte del seu segon llibre, Aliades. Les nenes de Chatila desafien les regles del joc, l'autora ha explicat la història que subjau darrere d'aquesta obra de no ficció: “Quan vaig visitar Chatila com a corresponsal de TV3 em vaig trobar amb un dels llocs més inhòspits del món, i tot i així allà es va crear el primer equip de bàsquet de nenes refugiades del món, contra totes les pressions de l'entorn, que és d'un masclisme i una violència brutal”.

Feixes ha acabat la seva intervenció assenyalant que fa uns anys van portar aquest equip de nenes a Catalunya, on eren admirades per les seves companyes catalanes pel seu coratge i el seu valor. “Aquelles nenes se sorprenien de ser un mirall on mirar-se per a altres nenes d'un país amb molts menys problemes i això, al seu torn, els va servir per entendre la grandesa de la seva gesta”.