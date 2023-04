Pablo Casado se quejó ante el juez de su imputación por sus bulos sobre el catalán: “Es el colmo”

Sin disculpas ni admisión de error alguno. Así transcurrió la declaración ante el juez del exlíder del PP Pablo Casado, investigado por sus bulos contra la escuela catalana. ElDiario.es ha accedido a la transcripción completa del interrogatorio de Casado. Hacia al final de la sesión, el expolítico dejó caer cierto enfado por tener que declarar como investigado. “Es el colmo que se [me] intente imputar un delito de odio”, llegó a expresar Casado.

Casado declaró el pasado 20 de marzo por videoconferencia desde Madrid ante el juez de Barcelona que lo investiga por injurias, calumnias y delito de odio a partir de sendas denuncias de la Generalitat y del Equip d'Advocats Independents. A finales de mes, pidió al juez el archivo del caso “por la patente inexistencia de indicios criminales”, pero el magistrado lo ha descartado, han informado fuentes judiciales.

En su declaración, Casado contestó tan solo a las preguntas del juez y a su defensa. La Fiscalía no se presentó, y el político se acogió a su derecho de no responder al resto de acusaciones. El juez lleva el peso del interrogatorio y pregunta en primer lugar por “el contexto” en el que Casado hizo las manifestaciones que le han costado una imputación.

El contexto fue la decisión judicial, a finales de 2021, de imponer el 25% de castellano a toda un aula a petición de una sola familia de Canet de Mar (Barcelona) desembocó en una campaña de la derecha y la extrema derecha contra la inmersión lingüística en catalán, así como en tuits de independentistas intransigentes contra la familia.

El entonces líder del PP difundió dos bulos. El primero, que se prohíbe ir al baño a los menores que hablan castellano. El segundo, que hay niños a los que se les pone “piedras en la mochila” por hablar castellano en el patio, una referencia que se remonta a lo ocurrido en 1997 en el pueblo vizcaíno de Zeanuri, cuando un grupo de padres denunció que los monitores de un campamento cargaban a sus hijos con piedras por hablar castellano, algo que negó la directora. En cualquier caso, nada que ver con Catalunya.

“Lo que hice fue denunciar la situación de acoso que estaba sufriendo una familia de una niña de 5 años de Canet de Mar, porque ya se había anunciado una manifestación en la que se pedía, además de incumplir la sentencia, como se ha hecho, es señalar a esta niña y a la familia”, adujo Casado a preguntas del instructor.

El magistrado prosigue el interrogatorio y recuerda al exlíder del PP que en el mitin en el que pronunció sus palabras se refirió a otros casos, no solo el de Canet, y llegó a expresarse “en general” sobre los profesores catalanes y a instrucciones para no dejar ir al baño.

Le pregunta el juez a Casado si contrastó esas informaciones. Respuesta: “Todo lo que se dice en esa declaración está contrastado por medios de comunicación”. Sin embargo, minutos después Casado admite que no contrastó los bulos que alimentó. “Que los medios de comunicación tienen que ser contrastados, me imagino que eso es la función que tendrán que hacer los querellantes, no yo”.

Casado prosigue con su alegato de que no le correspondía a él contrastar los bulos emitidos por medios de comunicación sobre el catalán. Y se queja de que la Generalitat solo se haya querellado contra él. “Es algo paradójico que alguien que cita esas noticias [dice en referencia a sí mismo] reciba una querella y sin embargo los periodistas, los entrevistados y los editores en 13 años, no”.

“Pero ya que me pregunta y haciendo uso de mi libertad para declarar, la noticia está publicada en 'El Mundo', en una serie que este periódico de tirada nacional titula 'Las víctimas de la inmersión lingüística', cierro comillas [sic], 'prohibido estudiar español', cierro comillas, y una entradilla que dice 'la persecución'”, asevera Casado.

“Cierro comillas”

Casado usa en varios fragmentos de su declaración la expresión “abro comillas” y “cierro comillas” para citar informaciones de prensa sobre el catalán. También llega incluso a citar a los redactores que firman las piezas. El exlíder del PP saca a colación incluso noticias del año 2008 que no tienen nada de ver con el caso de Canet. “Por tanto, señoría, esto es lo que reproduce información de tirada nacional que sigue siendo perfectamente accesible”, apostilla.

“Ninguna de esas informaciones, testimonios, entrevistas ni entrecomillados ha recibido ni siquiera un desmentido por parte de la Generalitat”, alega Casado, que a renglón seguido sigue quejándose: “Por lo tanto, me parece un atropello procesal inaceptable en un Estado de Derecho que a un político, por citar una noticia veraz, o por lo menos no desmentida, se le intenten imputar tres delitos”.

Lo que sí hace Casado es matizar sus declaraciones iniciales para alegar que no cargaba contra los docentes catalanes sino contra los políticos independentistas. “No digo que los profesores funcionen así, lo que hago es mi obligación como líder de la oposición de hablar de los políticos independentistas”.

El juez le repregunta si no valoró que sus palabras podían suponer una “afrenta” hacia el cuerpo de docentes, a lo que Casado niega la mayor pero fiel a su estilo: “Si se sienten ofendidas con cumplir la ley, lo tienen muy fácil para no sentirse ofendidos [...] Pues si se sienten ofendidos será su problema porque el que cumple la Ley y la Constitución, y el Estatuto de Autonomía y las sentencias judiciales soy yo, y sin embargo me encuentro inexplicablemente dando cuentas a los señores que las están incumpliendo de forma flagrante y patente todos los días”.

Retador, el exlíder del PP prosigue con un aviso a la Generalitat: “Si lo que buscan es amedrentarnos, les digo que conmigo pinchan en hueso, porque para mí lo fundamental es que sigamos defendiendo todos la Constitución”.

Tras reiterar, a preguntas de su defensa, que no se refería a los profesores catalanes cuando lanzó sus bulos sobre la escuela catalana sino a los partidos políticos que “dan instrucciones”, Casado culmina su declaración presentándose como víctima. En su opinión, la querella contra él solo busca “menoscabar” su “estimación pública con un temerario desprecio a la verdad”.

Y concluye Casado: “Si me permiten la expresión, creo que es el colmo que se [me] intente imputar un delito de odio cuando lo único que he hecho ha sido defender a una familia indefensa del odio que, según ellos, denuncian que sufren a diario, todavía hoy en los pasillos durante su día a día en la escolarización de su hija o en el negocio con el que ganan la vida honradamente”.