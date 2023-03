Pablo Casado admite ante el juez que no contrastó los bulos que difundió sobre el catalán

Ni un atisbo de contrición en el exlíder de PP Pablo Casado por haber difundido bulos sobre el catalán en la escuela. El expresidente del PP se ha reafirmado en sus palabras, si bien ha reconocido ante el juez que no contrastó personalmente la “información” de la prensa en la que se inspiró para afirmar que en las aulas catalanas se prohíbe ir al baño a los niños que hablan castellano. Es más, ha dicho que volvería a decir lo mismo, según han explicado fuentes jurídicas.

El exlíder del PP, desbancado el año pasado del mando del partido por Alberto Núñez Feijóo tras una batalla interna con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este lunes como investigado más de un año después de que la Generalitat se querellara contra él por injurias, calumnias e incitación al odio.

Los hechos se remontan a finales de 2021. La decisión judicial de imponer el 25% de castellano a toda un aula a petición de una sola familia de Canet de Mar (Barcelona) desembocó en una campaña de la derecha y la extrema derecha contra la inmersión lingüística en catalán. En este contexto, Casado alimentó los bulos sobre la escuela en catalán durante un acto político del PP.

El entonces líder del PP difundió dos bulos. El primero, que se prohíbe ir al baño a los menores que hablan castellano. El segundo, que hay niños a los que se les pone “piedras en la mochila” por hablar castellano en el patio, una referencia que se remonta a lo ocurrido en 1997 en el pueblo vizcaíno de Zeanuri, cuando un grupo de padres denunció que los monitores de un campamento cargaban a sus hijos con piedras por hablar castellano, algo que negó la directora. En cualquier caso, nada que ver con Catalunya.

Dos días después, Casado admitió que en realidad había leído “una noticia de hace diez años”, lo que, a su juicio, demostraba que el caso de la escuela de Canet “no es nuevo”. Por entonces el Govern y los partidos independentistas ya habían anunciado acciones legales contra Casado.

En su declaración como investigado este lunes, según fuentes jurídicas, Casado ha alegado que sus palabras provinieron de “información contrastada” y publicada por varios medios de comunicación, aunque ha admitido que después no corroboró personalmente lo que leyó en la prensa.

Lejos de reconocer que se pasó de frenada, Casado ha llegado a reprochar a la Generalitat que se querellara contra él y no hiciera lo mismo contra los medios de comunicación que reprodujeron los testimonios de los supuestos vetos a orinar por hablar en castellano o el episodio de las piedras en la mochila, han explicado las mismas fuentes.

En el alegato más político de Casado ante el juez, el exlíder del PP ha justificado sus palabras como “una defensa” de la familia de Canet que pidió y consiguió el 25% y las ha enmarcado en una crítica política hacia ERC y Junts por la inmersión lingüística. Según el exdirigente conservador, la familia de Canet sufrió “odio” por parte de los parlamentarios independentistas.

Por si no fuera suficiente, Casado ha remarcado que sus palabras están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria (el derecho que tienen los diputados a no sufrir una persecución penal por sus opiniones), pese a que los bulos sobre el catalán los dijo en un mitin del PP en A Coruña y no en el Congreso.