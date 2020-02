ERC rechaza que el mediador sea condición indispensable para iniciar la mesa entre gobiernos

ERC no cree que la negativa del Gobierno central a incorporar una figura imparcial en la negociación sea una razón suficiente para rechazar la mesa. La portavoz republicana Marta Vilalta ha asegurado este lunes que, en opinión de su formación, el mediador no debe ser una condición 'sine qua non', pese a que la semana pasada el Parlament aprobó una resolución con los votos de ERC que mandataba al Govern a exigir esta figura en el espacio de diálogo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Si bien Vilalta ha explicado que su partido también quisiera que hubiera un relator, esta no será una línea roja para ERC. "Es más importante que haya mesa de negociación que que haya mediador en esta mesa de negociación", ha resumido la diputada. La negociación con Sánchez es una "oportunidad" que debe ser aprovechada como tal por el conjunto de fuerzas independentistas, ha dicho Vilalta. Por ello ha reclamado que el Govern vaya unido a la negociación, en la que desde ERC se han comprometido a defender la amnistía y la autodeterminación, igual que JxCat.

En ese sentido Vilalta ha considerado que sería necesario que el conjunto de los actores independentistas consensuaran los nuevos pasos antes de las elecciones. Y, entre los temas centrales los republicanos piden que sea el Govern en conjunto quien acuerde la fecha del adelanto electoral. Pese a que la competencia última de la convocatoria es del president de al Generalitat, la portavoz de Esquerra ha asegurado que al independentismo "le va mejor cuando es capaz de consensuar".

La portavoz republicana ha acusado a sus socios de gobierno de haber "entrado en precampaña" con las críticas que los líderes de JxCat lanzaron a ERC en un acto el sábado en el que participaron el president Torra y Carles Puigdemont. "Es irresponsable", ha asegurado Vilalta, que ha reclamado que acabe "la espiral de reproches" entre los independentistas pues, a su juicio, desmoviliza al electorado. "Hacemos un llamamiento para que acaben los reproches", ha pedido.

El acto de Junts per Catalunya al que se refiere Vilalta se celebró este sábado en Barcelona y en él varios de los líderes de la formación posconvergente lanzaron críticas y reproches a los republicanos. Entre otras afirmaciones, la líder de JxCat en Barcelona, Elsa Artadi, aseguró que "el independentismo pragmático es el más mágico y menos práctico de todos", en referencia a la apuesta programática de ERC. En varios parlamentos además se insinuó la responsabilidad de los republicanos en la inhabilitación de Torra como diputado.