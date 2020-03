La Generalitat catalana celebra la presión de otras autonomías para que Sánchez acepte parar la economía

El Govern catalán continúa reclamando al Ejecutivo central que autorice a las comunidades para cerrar la actividad laboral no esencial. Este lunes la consellera portavoz, Meritxell Budó, ha valorado como positiva la petición realizada por el presidente murciano, Fernando López Miras, que este fin de semana envió un decreto a Pedro Sánchez para convalidar el cierre de la producción en su región. "Lo vemos muy bien", ha asegurado Budó, "cada vez serán más comunidades que se sumen a esta petición".

Catalunya envió una petición en el mismo sentido el lunes pasado, que aún no ha recibido respuesta. Una semana después el Govern reitera que necesita "cobertura legal" del gobierno central para que las empresas de economía no esencial puedan cerrar sus puertas y permitir a sus trabajadores que no asistan. "Las mejores medidas que podemos dar al sistema de salud es que la gente se pueda quedar en su casa, y eso solo es posible si no tienen que preocuparse de sus trabajos ni de sus ingresos", ha considerado Budó.

Desde la administración catalana están convencidos de que Sánchez acabará aceptándolo. Pero, mientras esto no ocurra, descartan tomar medidas unilaterales en este sentido, pues consideran que no servirían para dar seguridad a las empresas. "Desde la Generalitat hacemos todo lo que está en nuestras manos", ha indicado la portavoz.

Este fin de semana varia comunidades trasladaron a Sánchez su deseo de endurecer las medidas de confinamiento por lo que respecta a la actividad empresarial. En Murcia fue el gobierno presidido por López Miras, del PP, mientras en la Comunidad Valenciana el president Ximo Puig consideró que debían limitarse las actividades económicas no esenciales y restringirse el transporte. "Lo mejor que se puede hacer para la Economía es que la pandemia se acabe cuanto antes", aseguró el líder socialista valenciano.

Desde el Gobierno central, en cambio, rechazan por el momento esta opción. El Ministerio de Sanidad respondió al presidente murciano recordándole que sus competencias en esta materia han sido asumidas por el gabinete de Sánchez, mientras el portavoz técnico, Fernando Simón, ha considerado necesario mantener la marcha de la economía entre otras cosas para mantener el abastecimiento de la población. Por esa misma razón no contemplan confinar territorios, algo que según Simón pudo hacerse en China con Wuhan debido a que este territorio representa el 4% de la población china y tenía el apoyo de otras 32 provincias. Algo que, en opinión del Gobierno, en Europa no pasaría.

Silencio sobre la posible estafa

Por su parte, la consellera de Salud catalana, Alba Vergés, ha preferido mantener silencio sobre la posible estafa de la que habría sido víctima la Generalitat en la compra de material sanitario valorado en 35 millones de euros. Según la información avanzada por El País, el Govern habría presentado una denuncia ante los Mossos d’Esquadra por una posible estafa después de que las entidades financieras hubieran bloqueado una transferencia que a empresa Basic Devices, que debía proveer de batas y mascarillas de protección al Sistema Catalán de Salud, al detectar los bancos anomalías en el pago.

En rueda de prensa, Vergés ha rechazado confirmar estos extremos y ni siquiera ha informado sobre si la denuncia ha sido presentada. Según ha dicho, la Generalitat ha "diversificado" la adquisición de material y está realizando "compras extraordinarias en un mercado que esta cerrado y que se global", ha justificado. "Todos los pasos que se deban seguir se seguirán, nos dejamos la piel para tener todo el material que necesitan nuestros profesionales", ha cerrado la consellera, de ERC, sin dar más detalles sobre el caso.