Murcia anuncia el cese de todas las actividades no esenciales y el Gobierno niega que tenga competencia para ordenarlo

En un día convulso en el que el Presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha estado durante más de cuatro horas reunido telemáticamente con Pedro Sánchez y en el que se ha celebrado un Consejo de Gobierno Regional Extraordinario, el máximo mandatario comunitario ha anunciado en una rueda de prensa en la noche de este domingo y en un tono rotundo "un nuevo paso en el Estado de Alarma": la ordenación del cese de todas aquellas actividades "que no sean esenciales para la subsistencia y el abastecimiento".

La petición significa la interrupción, con una voluntad de inmediatez por parte Gobierno Autonómico, de las actividades que no estén relacionadas con el transporte de mercancías, farmacias, gasolineras, bancos, correos y medios de comunicación. Pero no es una decisión cuya puesta en marcha esté absolutamente en manos del Gobierno: López Miras ha señalado su intención de recogerla mañana en el BORM, pero es el Ministerio de Sanidad quien tiene que darle luz verde, algo a lo que, en un principio y según las palabras del Presidente Regional, Sánchez se ha negado.

El requerimiento viene dado en base a la no disposición de López Miras de "aceptar más muertes" en la Región "si podemos evitarlas". "Cada minuto que perdamos", ha añadido, "son vidas que ponemos en peligro". "No nos queda otra que evitar el contacto entre personas", ha destacado con contundencia, y para ello otra medida a tomar será la inmediata puesta a disposición del Gobierno todos los hoteles del territorio regional para el alojamiento de "personal sanitario y no sanitario relacionado con la gestión de la crisis, y de pacientes en caso de colapso de las instalaciones".

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha respondido rápidamente al requerimiento murciano. En relación con la orden firmada por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que obliga al "cierre total de la Región, excepto los servicios mínimos", el Ministerio de Sanidad recuerda que una orden de estas características sólo puede darla la autoridad competente, en este caso el ministro de Sanidad, como autoridad delegada en virtud de la declaración del Estado de Alarma.

El Gobierno de España sigue en todo momento las recomendaciones de la OMS y reitera que ha adoptado las medidas más drásticas en Europa y de las más estrictas a nivel mundial para vencer al coronavirus.

El Presidente López Miras ha concluido su intervención pidiendo "la exoneración de las cuotas de los autónomos" y reforzando las palabras que ha dedicado durante toda la comparecencia para pedir ayuda "a todos los murcianos" y prometerles que no va a "escatimar ni un céntimo".

Todo ello en una maratoniana jornada que se ha terminado con el conocimiento de dos fallecimientos más a causa de la enfermdad: una mujer de 70 años de la localidad de Totana, y un varón de 85 años, ambos con considerables patologías múltiples, y el reciente registro de 49 casos de coronavirus más en la Región: un total de 345 casos, de los cuales 80 están ingresados y 23 permanecen en la UCI.