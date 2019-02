Irene Lozano, sobre el juicio al 'procés': "No pasa cada día que líderes políticos que han cometido delitos vayan a juicio"

La secretaria de Estado de la España Global –la antigua Marca España–, Irene Lozano, defendió el pasado mes de diciembre en una entrevista en BBC Radio 5 que la Justicia española será capaz de lidiar con el "reto" que supone el juicio contra los dirigentes soberanistas acusados de rebelión. "No pasa cada día que líderes políticos que han cometido delitos vayan a juicio", aseveró Lozano, unas palabras que las defensas de algunos acusados consideran que vulneran la presunción de inocencia de los líderes soberanistas pendientes de juicio en el Tribunal Supremo.

Fuentes de las defensas han criticado la forma verbal "han cometido delitos" empleada por Lozano respecto a los acusados de rebelión. En concreto, consideran que la secretaria de Estado vulneró la directiva europea 2016/343 acerca de la presunción de inocencia, que indica que mientra no se haya probado la culpabilidad de un acusado, las declaraciones de las autoridades públicas no harán referencia a los acusados como culpables. Una directiva que, añaden, todavía no ha sido traspuesta por el Gobierno a la legislación española.

La intervención de Lozano en la BBC Radio se enmarca en la campaña que el Gobierno ha puesto en marcha para disputar el relato al independentismo ante el juicio al 'procés'. Lozano h a viajado esta semana a Bruselas y a Londres y ha alertado de la posibilidad de que los independentistas lancen "fake news" durante el juicio.

En su intervención en la BBC Radio, Lozano alertó que los independentistas "tratarán de decir cosas malas y ensuciar la imagen de la democracia española" durante el juicio, y recordó que el sistema judicial ofrece suficientes garantías para los acusados. "Es España tenemos un sistema judicial bastante bueno", agregó.

"Los líderes independentistas se han dado cuenta de que la sociedad catalana está dividida por la mitad por lo que no creo que el juicio vaya a generar más empatía por la causa independentista ni en España ni en el extranjero", pronosticó. Asimismo, negó que hubiera "tensión" entre los gobiernos de Madrid y Barcelona, ya que el "conflicto", afirmó, es entre "la mitad de la sociedad catalana que aparentemente quiere ser independiente y la otra mirad que quiere seguir perteneciendo a España"