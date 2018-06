Puigdemont exige a Sánchez que acepte el derecho de autodeterminación para Catalunya

Carles Puigdemont considera que no habrá soluciones para reconducir la relación entre Catalunya y España si el presidente Pedro Sánchez no acepte el derecho de autodeterminación. Así lo ha explicado en una entrevista concedida a Rac1 este viernes, en la que ha subryado que en la negociación con el Gobierno central la Generalitat no pondrá " el contador a 0" por el historial de incumplimientos del que vienen.

Puigdemont ha dado gran importancia a la reunión entre Sánchez y el president Quim Torra, que podría celebrarse en los próximos meses. "Seria una muy buena noticia que los presidentes se vieran y que lo hagan con puntos claros", ha considerado el líder de JxCat, que pese a esto ha rebajado las expectativas al indicar que Mariano Rajoy también hablaba de diálogo aunque después no se reflejara en políticas. "Deseamos que un Gobierno del que se han generado estas expectativas pueda cumplir", ha explicado.

"El final de la negociación es llegar a un referéndum como el de Escocia", ha explicado el mandatario catalán, que ha considerado que la carpeta catalana es la más importante que tiene ahora mismo el Estado. Por ello ha opinado que la negociación no se acaba en una reunión entre Sánchez y Torra sino en un proceso más largo. Si bien Puigdemont considera que el referéndum es el único horizonte posible, el expresident sí se ha mostrado abierto a negociar todo lo relativo al referéndum, como el resultado.

Sobre el nuevo Gobierno de Sánchez, Puigdemont lo ha calificado como "oportunidad" aunque se ha mostrado muy crítico con algunos de los ministros nombrados por el PSOE. "Hay nombres de ministros para salir corriendo", ha asegurado.

Entre otros, ha tildado de "ultra" al ministro de Exteriores, Josep Borrell, por sus manifestaciones sobre la necesidad de "desinfectar el cuerpo social catalán". También se ha referido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha quien ha calificado de "inquietante" por su pasado como juez y las acusaciones de no haber investigado suficientemente las denuncias de tortura del independentismo vasco.