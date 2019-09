El independentismo lanza la campaña 'Tsunami Democràtic' para responder desde la calle a la sentencia del Supremo

"Recriminarme a mi querer hacer un tsunami democrático… no sé donde ven lo punible ni que yo tenga que decir que me retracto, porque no es así", aseguró Jordi Cuixart sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Un grupo de activistas independentistas de base se ha inspirado ahora en esta expresión del presidente de Òmnium Cultural para lanzar la campaña Tsunami Democràtic, que se encargará de convocar las movilizaciones y protestas en respuesta a la sentencia en el juicio del procés.

Según explican fuentes de la organización, la campaña pretende llevar a cabo una agenda sostenida de protestas centrada en la defensa de los derechos civiles y la autodeterminación. Además, el tipo de acciones que se plantean estarán basadas en la movilización y en la desobediencia pacífica. La plataforma estructura las acciones en diversas "olas" o fases, con el objetivo de mantener y aumentar la movilización durante el otoño.

'Tsunami-D' ha lanzado este lunes a primera hora el primer mensaje de la campaña mediante las redes sociales y en una página web creada en julio pasado, y con un vídeo bajo el eslogan "cambiemos el estado de las cosas". El primer tweet ha sido inmediatamente compartido por diversas cara conocidas del independentismo, como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Jordi Cuixart.

📣 Recuperem la iniciativa!

⏩Amb la noviolència i la desobediència civil com a eines, avancem-nos a la sentència.

Canviem l’estat de les coses:

suma’t al #TsunamiDemocràtic

Tu ets el tsunami! 🌊 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) September 2, 2019

Tsunami Democràtic es una iniciativa impulsada por un grupo de activistas y miembros de movimientos de base, pero ha sido respaldada por los principales partidos y entidades independentistas. En la reunión celebrada este fin de semana en Ginebra, en la que participaron el president, Quim Torra, el expresident Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, además de representantes de Òmnium y la ANC, se trató sobre la campaña como forma de canalizar la respuesta ciudadana a la sentencia, recibiendo el apoyo de todas las partes.

"En el momento en que todo parece detenido surge un nuevo impulso. Porque la gente siempre ha estado", asegura el grupo en un comunicado. "La lucha por los derechos fundamentales no se puede dejar para más adelante. Es ahora que nos interpela. Y estamos a punto", aseguran, con un texto de evidente inspiración "cuixartiana".