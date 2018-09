Los lamentos en el chat de jueces tras el 'no' alemán a la rebelión de Puigdemont: "Exigen como si de un país bananero se tratase"

El malestar entre la judicatura por el rechazo de Alemania a extraditar a Carles Puigdemont por rebelión no se limitó a los magistrados del Tribunal Supremo. También fue uno de los temas de conversación del chat de jueces cuyo contenido ha desvelado eldiario.es en colaboración con elmon.cat. En concreto, los jueces comentan la primera negativa alemana a la rebelión del 5 de abril, que fue acompañada de la puesta en libertad provisional de Carles Puigdemont.

"Sería interesante saber qué dirían los alemanes si fuera al revés, es decir que un tribunal español hubiera acordado lo mismo que la Audiencia Territorial alemana en un asunto similar", comenta un primer togado, que abre un debate jurídico entre magistrados, acompañado de ejemplos, recuerdos de peticiones de extradición cursadas y proposiciones para tratar la cuestión de las euroórdenes en congresos. "Los jueces alemanes lo que quieren imponer no es la correspondencia de figuras jurídicas entre uno y otro país... es su jurisprudencia sobre violencia", afirma uno.

Un juez de vigilancia penitenciaria asegura que "ante la interpretación del derecho comunitario de estos señores", en referencia a los magistrados de Schleswig Holstein, quiere tratar en un congreso "el estudio de la ley de reconocimiento mutuo desde la perspectiva del vaciamiento de la pena".

"En concreto, he propuesto que antes de decidir hay que pedir información sobre permisos, tercer grado y Lc [libertad condicional], y programas de tratamiento y condiciones higiénico sanitarias y de no violación de los derechos humanos por parte de los funcionarios alemanes, vista su historia, a efectos de comparar y rechazar si no se ajusta al sistema patrio, por ser su sistema inadecuado para la reinserción", asevera.

Esta propuesta provoca varios mensajes de apoyo y de sorpresa por cómo los sistemas de justicia europeos cursan las euroórdenes emitidas desde España. En uno de ellos, una jueza recuerda que tras solicitar una extradición a Holanda por tráfico de drogas, las autoridades neerlandesas "exigían", antes de la entrega, "que les dijera el estado de las prisiones en España, sus condiciones higiénicas, el mobiliario de que disponían, y varias chorradas más".

"Así que lo que planteas no es baladí porque ellos lo vienen exigiendo como si de un país bananero se tratara", zanja en respuesta a la propuesta del primer juez. Cabe recordar que Bélgica ya preguntó sobre el estado de las prisiones españolas tras la primera euroorden emitida por la Audiencia Nacional contra Puigdemont y los exconsellers.

La posición de la Justicia alemana en abril fue la misma hasta el final del procedimiento, cuando los jueces de Schleswig-Holstein decidieron en julio extraditar a Puigdemont solo por malversación, entrega que el Supremo rechazó. Se basaron los jueces en que no se podía responsabilizar a Puigdemont de los actos de violencia durante el otoño soberanista del año pasado y que a su vez ni el referéndum ni las protestas habían acabado con el orden constitucional vigente.

La argumentación de los jueces alemanes en abril levanta críticas. "La nota de prensa es curiosa y más aún el razonamiento del juez alemán de ser cierto porque si la violencia golpista es capaz de doblegar al poder legítimo (es) que ha triunfado la rebelión y en esta tesitura que va a ser un poco más difícil el que se juzgue a los rebeldes. Vamos que hay algo ahí que hace daño a la razón", razona un juez. "Seguro que los alemanes se quedarían tan alucinados como aquí nos quedamos al leer ciertos mensajes", tercia otro.

" Los jueces alemanes se debieron limitar a examinar la correspondencia entre los elementos de nuestro delito de rebelión y el suyo de alta traición", se queja una togada, quien considera que "la filosofía de la cooperación internacional penal, al menos en el marco de la euroorden, responde al principio de confianza mutua, no de desconfianza, como parece que está ocurriendo".

El debate jurídico en torno al revés judicial alemán es lo más comentado en los días inmediatamente posteriores a que se conociera la decisión, en abril pasado. Sin apenas opiniones contrarias, la mayoría de los magistrados consideran que Alemania ha errado al no extraditar a Puigdemont por rebelión. "El problema simplemente es que el delito está tipificado de manera distinta en Alemania que en España, con lo cual no concurre la doble tipificación", explica un togado, que ilustra su afirmación diciendo: "Es lo mismo que, por ejemplo, en un delito de violación no se hubiera introducido el pene sino un objeto en la vagina de la violada. En España eso es violación, pero hay países en los cuales eso no es un delito de violación. Pero eso no significa que el abusador sexual no sea un hijo de puta, aunque no pudiera ser extraditado, ni que haya quebrado el sistema".