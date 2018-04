La Justicia alemana deja en libertad bajo fianza a Puigdemont y descarta el delito de rebelión

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein en Alemania ha descartado este jueves el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo ha dejado en libertad bajo fianza mientras estudia la entrega por malversación.

Según explica el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera en principio que la imputación del delito de rebelión es "inadmisible", pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante. La Audiencia no cree que Puigdemont corra riesgo de persecución política.

Aunque afirma que continúa el riesgo de fuga, el tribunal considera que al ser "inadmisible" el delito de rebelión éste se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentista con una fianza de 75.000 euros.

Según apunta, "por motivos jurídicos" no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que "los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí". A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de "alta traición", no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la "violencia".

El Gobierno "respeta" la decisión

El ministro de Justicia, Rafael Català, ha afirmado que el Gobierno respeta y acata la decisión de la justicia alemana: "Es la manifestación del funcionamiento de la Justicia independiente, en España, en Alemania y en todos los países de la UE". "Hay que respetar los tiempos y la independencia de los jueces", ha insistido el ministro, que no cree que esta decisión sea un revés para la Justicia española.

No obstante, ha dicho que la petición de entrega de Puigdemont es un proceso judicial "largo, que tiene sus tiempos" y que habrá que esperar a que finalice.

"Hoy es una primera decisión y de ahí se deriva un proceso jurisdiccional en el que hay diversos recursos. Veremos cuál es la decisión final y cuál es el enjuiciamiento en España", ha señalado al ser preguntado si finalmente Puigdemont no podría ser juzgado en España por rebelión.

ERC y JxCat piden la libertad de los presos en España

Los partidos independentistas han pedido tras la salida en libertad de Puigdemont que salgan también de la cárcel los encausados por rebelión en España, al haber quedado en entredicho el relato del juez del Tribunal Supremo sobre ese delito.

"Los que han impulsado este proceso judicial deben hacer una reflexión muy profunda, porque este procedimiento no se aguanta desde el punto de vista de los estándares jurídicos", ha afirmado el diputado de JxCat y abogado Josep Costa. "Los encausados injustamente de rebelión que están en cuatro países distintos de Europa están en libertad, mientras que los acusados en España están en prisión", ha lamentado. Este mismo jueves los exconsellers en Bruselas han declarado ante la justicia belga por la euroorden y han sido puestos en libertad sin fianza.

"Es una muy buena noticia para la democracia y un nuevo revés a la justicia española, que vuelve a quedar en evidencia y a demostrar que es arbitraria", ha asegurado la portavoz de ERC Marta Vilalta.

También los comuns han celebrado la salida de Puigdemont. Ha sido el coordinador general de CatComú, Xavier Domènech, que ha defendido que la decisión de la justicia alemana "desmantela cualquier intento de causa general de rebelión".