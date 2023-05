Maragall (ERC) negociará la alcaldía con Trias pero no descarta un pacto de izquierdas en Barcelona

El candidato de ERC al Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, no ha querido dar una sola pista sobre los pasos que dará su partido en las negociaciones para elegir al próximo alcalde de Barcelona. “Primero tenemos que hablar y escuchar”, ha señalado Maragall en una entrevista en el programa Cafè d'idees de TVE Catalunya. “El señor Trias tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa y estaremos atentos”.

A pesar de haberse dado un sonoro batacazo en Barcelona (los republicanos han pasado de 10 a 5 ediles), los votos de ERC podrían tener la clave para definir el rumbo de la alcaldía de Barcelona: tanto para hacer alcalde a Xavier Trias (Junts) o para intentar un pacto de izquierdas con los comuns y PSC que lleven a la alcaldía a Jaume Collboni.

Maragall no ha querido desvelar si su formación prefiere inclinarse hacia un alcalde soberanista o uno progresista y no ha querido cerrar ninguna puerta. “Lo que no haré es especular”, ha respondido Maragall a la pregunta de si veía posible un acuerdo con el PSC de Collboni, con quien ha tenido diversos encontronazos durante la campaña.

El alcaldable de ERC ha insistido en más de una ocasión en que la iniciativa le corresponde primero a Trias por haber ganado las elecciones con 11 ediles. El candidato de ERC, sin embargo, ha admitido ser consciente de la necesidad que tiene su partido de contar con los votos del PSC en el Parlament y por eso no se ha querido mojar. “Es una razón más que me obliga a ser especialmente prudente”, ha señalado.

Tanto Collboni como Colau, que quedaron en segunda y tercera posición separados por menos de doscientos votos, emplazaron el domingo por la noche a Maragall a buscar un pacto progresista para evitar que Trias obtenga la vara de mando en la capital catalana.

Trias: “Yo también me siento progresista”

El ganador de las elecciones ha asegurado que él también se siente “progresista” y ha señalado que empezará a negociar tanto con ERC como con el PSC. “Veremos qué soluciones hay”, ha afirmado en TV3. “Entendemos que la gente pide un cambio”.

Trias, consciente de que los votos de ERC no le darían la mayoría absoluta, no ha querido desvelar si se reunirá primero con ellos o con el PSC y ha abierto la puerta a ser investido solo con sus 11 ediles si el resto de fuerzas no logra un acuerdo. “El alcalde es quien consigue 21 ediles o la persona que ha ganado las elecciones y no hay nadie más que sume 21”, ha apuntado. “Son dos posibilidades”.

El alcaldable de Junts ha afirmado tener libertad para pactar con quien quiera y ha insistido en que se podría entender tanto con Collboni como con Maragall. “Ambos han dado ideas buenas, con ambos puede haber puntos que chirríen”, ha afirmado. “Hay que sentarse y ver en qué puntos nos podemos poner de acuerdo”.

Jordi Martí (comuns): “Las matemáticas cantan”

El 'número dos' en la lista de los comuns, Jordi Martí, ha insistido esta mañana en explorar un “pacto progresista” en la capital catalana. “Las matemáticas cantan”, ha explicado en TV3, “hay una mayoría amplia que permitiría un gobierno progresista de izquierdas”.

Martí ha recordado que los tres partidos de izquierdas que podrían pactar han sido las fuerzas políticas que “han avalado y aprobado las transformaciones” de la ciudad durante los últimos años. “Es obvio que hay que explorar ese pacto”, ha señalado Martí, que ha admitido que los resultados obtenidos por la candidatura de Ada Colau no han sido los deseados.

Sirera (PP): “Quien quiera nuestros votos deberá aclarar lo que quiere hacer”

El candidato del PP, Daniel Sirera, tampoco ha aclarado si estaría dispuesto a que sus cuatro ediles contribuyan a hacer alcalde a Trias o a Collboni. “Quien quiera los votos del PP deberá aclarar lo que quiere hacer en Barcelona”, ha señalado en declaraciones en Rac1.