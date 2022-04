A prisión un hombre por violar a dos mujeres tras engañarlas con una falsa oferta de trabajo

Un hombre de 68 años ha ingresado en prisión como presunto autor de dos delitos de agresión sexual, detención ilegal y lesiones a mujeres, con las que contactaba en un portal de anuncios de internet en el que decía buscar a personas que pudieran cuidar de su madre.

Los Mossos d'Esquadra han informado en un comunicado de que la investigación de este caso la inició la comisaría del Prat de Llobregat (Barcelona) a comienzos de año tras la denuncia de una mujer que dijo haber sufrido una agresión sexual en abril de 2021. La operación culminó el pasado 6 de abril con la detención del presunto autor de la misma.

La mujer explicó que el hombre la había retenido contra su voluntad en un piso del Prat, en el que le agredió sexual y físicamente, con patadas en la barriga, y que no había presentado antes la denuncia porque el agresor la amenazó con expulsarla del país ya que es extranjera y no tenía permiso de residencia.

Durante la investigación del caso, la policía constató que el agresor había llegado a contactar, en solo una semana, como mínimo, con cinco mujeres que se ofrecían como cuidadoras en el portal en el que insertó el anuncio para buscar a alguien que atendiera a su madre, a las que ofreció trabajo.

Los Mossos explican que algunas de estas mujeres que llegaron a hablar por teléfono con el agresor no sufrieron ninguna agresión porque, o desconfiaron de él, o el hombre no tuvo la certeza de que acudirían solas al primer contacto. En uno de esos casos, una mujer desconfió de él cuando le ofreció trasladarla en su coche hasta el piso y el hombre se negó a darle su número de teléfono móvil a pesar de que se lo pidió varias veces. Al final, él no acudió a la cita.

La denuncia de la primera víctima permitió a la policía contactar con una segunda, que narró el mismo modus operandi del agresor. Esta segunda víctima fue agredida en abril de 2021 cuando el hombre contactó con la mujer por teléfono, con un número oculto, tras ofrecerse ella como cuidadora en el citado portal.

Cuando ambos se encontraron en el domicilio, él realizó tocamientos a la mujer, quien consiguió deshacerse del hombre y huir del lugar. La policía logró identificar en abril al agresor y lo detuvo el pasado día 6, si bien la investigación sigue abierta para confirmar que no ha cometido agresiones similares. El hombre no tenía antecedentes policiales y pasó a disposición judicial el 9 de abril, cuando se decretó su ingreso en prisión sin fianza.