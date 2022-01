Salvador Illa apunta a una posible “purga y politización” de los Mossos con los cambios en la cúpula

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado "muy preocupado" por las informaciones que apuntan a una posible "purga y politización" del cuerpo de los Mossos. "Por aquí no se puede pasar. Hemos pedido comparecencias e iniciaremos todo un trabajo parlamentario para llegar al fondo del asunto", ha afirmado en una entrevista en 'Radio 4 y La 2'.

Illa considera que los cambios en la cúpula de los Mossos que se han desencadenado tras la sustitución del major Josep Lluís Trapero "parecen una purga". Considera que no se está explicando el por qué de los cambios y lamenta que "retirar al responsable de investigación de los Mossos y no explicar por qué se hacen otros cambios diciendo que se quiere feminizar el cuerpo, no es convincente".

El primer secretario del PSC ha recordado que, a raíz de las informaciones publicadas por elDiario.es, el grupo parlamentario socialista ha pedido las comparecencias del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró. "Si se han borrado correos y hay interferencias políticas, lo queremos saber", ha aseverado, en referencia a los mails por los que se ha imputado a la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Por otra parte, Illa ha explicado que el pasado viernes mantuvo una reunión telemática con la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, por las políticas lingüísticas. Ha celebrado que "metodológicamente" la consejera lo está haciendo "muy bien" porque, según ha dicho, hablará con todos los grupos. Para el líder de los socialistas, es importante hablar también de "convivencia lingüística" porque "hay gente que quisiera que el castellano tuviera el mismo trato que el inglés en las escuelas".

Illa ha considerado "muy aceptable" el planteamiento de la consellera sobre cómo empezar a trabajar y se ha mostrado "dispuesto" a hacer un acuerdo "por el catalán y por la convivencia lingüística".