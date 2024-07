Una veintena de personas ha solicitado ayuda al servicio anti-abusos de la Acadèmia del Cinema Català desde 2022

Esta mañana se ha presentado en la sede catalana de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el balance de los dos primeros años de funcionamiento del servicio de prevención y actuación contra los abusos y violencias machistas en el ámbito del sector audiovisual y de las artes escénicas.

El mismo, tal como ha recordado una de sus impulsoras, la actriz Maria Molins, fue puesto en marcha en 2022 tras destaparse más de un centenar de casos en l'Aula de Teatre de Lleida, l'Institut del Teatre de Barcelona y otros centros y compañías. “Nos reunimos con las víctimas y testigos en lugares seguros y ellas nos contaron sus casos”, ha explicado Molins, que ha asegurado que “jamás se me borrarán de la memoria los relatos que escuché”.

Tanto la actriz como la guionista y directora Judith Colell, actualmente presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, organismo que impulsó en su día el servicio, han explicado que para muchas de las víctimas con las que hablaron el delito de sus agresores había prescrito, principalmente porque no habían tenido en su día ni la información de cómo actuar ni el apoyo y asesoramiento para llevar a cabo sus denuncias.

“Este hecho fue el que nos llevó a ver clara la necesidad de crear un servicio al que las víctimas pudieran acogerse desde el primer momento y sin miedo ni demora; que les proporcionara asesoramiento y protección frente a los agresores para que esos delitos no prescribieran”, ha aclarado Molins, que también ha recordado que desde el pasado junio, además del servicio, el sector de las artes escénicas y del audiovisual catalán cuenta también con un protocolo de actuación.

Por su parte Colell ha destacado que tanto el servicio como el protocolo catalán son pioneros tanto en el Estado como en Europa. “Hemos asistido a una reunión de las academias de cine europeas y muchas nos han preguntado precisamente por el funcionamiento de nuestro sistema contra los abusos”, ha remachado para también añadir que “la academia española, y también el Ministerio de Cultura, nos han reconocido que han copiado integralmente nuestras iniciativas”.

21 solicitudes entre víctimas y testigos

También ha asistido a la presentación la psicóloga especializada en violencias sexuales y machistas Aina Troncoso que, junto con Maria Molins y la abogada Carla Valls, ha prestado asistencia tanto a las víctimas que desde la instauración del servicio en 2022 han solicitado asesoramiento, como a los testigos que también han pedido conocer los canales por los que dar salida a sus testimonios.

“En total”, ha destacado Troncoso, “han sido 21 las personas que han acudido al servicio; 17 de ellas eran víctimas que buscaban información y asesoramiento y cuatro testigos que querían prestar su conocimiento de los hechos en caso de que los agresores o agresoras fueran denunciados”.

Molins ha observado que “tal vez, habiendo tenido conocimiento de más de 150 víctimas en el pasado, la cifra de 21 casos pueda parecer baja”, pero Troncoso ha defendido que se trata de un número de casos destacable para un servicio que lleva solo dos años en funcionamiento.

“Además”, ha intervenido Colell, “debemos contabilizar a los testigos como personas que potencialmente nos están relatando muchos más casos, tal vez centenares”. Por otro lado, Troncoso ha asegurado que “no tenemos conocimiento de si hay personas que, gracias a informarse previamente sobre los procedimientos mediante el servicio, han decidido prescindir del asesoramiento y acudir directamente a los tribunales, ya que sobre estos casos hay confidencialidad total”.

Un importante papel concienciador

En todo caso las tres profesionales han querido destacar la importancia de que la instauración del servicio, que ha contado desde el inicio con el apoyo de la Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, además de las instituciones públicas catalanas, haya dado sus frutos en estos dos años de vida.

Troncoso ha desgranado el perfil de los casos tratados y ha desvelado que en su gran mayoría, hasta un 60%, según los datos que maneja la psicóloga, estaban relacionados con el ámbito de la violencia sexual. Otro dato sobre el que se ha querido llamar la atención es que inicialmente, esto es que “en 2022, cuando nace el servicio, el 40% de las peticiones versaba sobre casos ocurridos en el pasado”.

En cambio ve muy positivo que a partir de 2023 la mayoría de personas que acuden refieren a sucesos acaecidos poco tiempo antes, en concreto un 70% de las solicitudes. “Esto revela una pérdida del miedo y a la vez una conciencia de que existen cauces para denunciar este tipo de violencias”, ha opinado para seguidamente agregar que “durante los primeros meses de 2024 dos personas nos han solicitado asesoramiento”. Finalmente Troncoso ha resumido que “son once las personas que han solicitado asesoramiento y cinco las que han sido derivadas a la red pública de atención a las violencias para poder gozar de la protección necesaria”.

Efecto disuasorio

Durante la presentación del balance, las tres responsables han destacado la importancia de la educación y la concienciación como mejor arma de lucha contra las violencias sexuales y de género. Colell ha cifrado en “un millar los y las jóvenes que han recibido formación al respecto gracias a la veintena de cursos y campañas del servicio”.

La presidenta de la academia catalana también ha explicado que tienen además presencia en los festivales de cine que se dan en Catalunya y ha citado Catalunya Film Festivals, D’A Barcelona Film Festival, L’Alternativa, DocsBarcelona i el Festival de Sitges. Ha añadido también que el año pasado una de las campañas estuvo presente en los festivales de San Sebastián y Málaga.

Colell ha destacado la importancia de las campañas informativas como arma de prevención y también disuasoria: “es importante conocer qué es y qué no es violencia sexual y de género, porque hay cierta confusión al respecto”. “Yo misma al informarme me he dado cuenta que situaciones pasadas que consideraba que no eran denunciables resulta que sí lo eran”, ha añadido.

Por su parte Molins ha subrayado que “el saber que puedes cometer una violencia machista o sexual abusando de tu posición de poder seguramente evitará que las generaciones que ahora están estudiando cine y teatro, que son a las que dirigimos nuestras campañas, incurran en ellas”.

Adicionalmente Troncoso ha destacado que existen perfiles que a pesar de saber que incurren en abusos, se amparan en su impunidad para cometerlos: “se aprovechan de que las víctimas se creen solas y sin red de apoyo para llegar a denunciar”. “Por ello, el que estos perfiles conozcan la existencia del servicio, y por tanto que ya no tienen impunidad, es fundamental”, ha terminado la psicología.