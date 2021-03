Vox se niega a firmar una declaración del Parlament contra la discriminación y el acoso machista

Los once diputados y diputadas de Vox no firmarán la 'Declaración de compromiso de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso' del Parlament de Catalunya, un documento de la Cámara en el que los diputados se comprometen a velar por un entorno laboral libre de discriminaciones machistas y LGTBIfóbicas.

Según ha expresado en Twitter el jefe de filas de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, los diputados no rubricarán el documento, pese a que se pide la firma de todos los electos en el marco del Plan de Igualdad de la Cámara catalana. "No aceptaremos ni una lección de quienes agreden nuestros policías, muchos de ellos mujeres. No vamos a perder tiempo para que nos hablen de respeto a nuestras madres, hijas, mujeres o compañeras. Nuestro compromiso es con la igualdad de los españoles", ha dicho Garriga, en una referencia a los altercados de los últimos días en Catalunya que nada guarda relación con el Plan de Igualdad del Parlament.

⬇️HILO⬇️



1/ Entre los papeles que todos los diputados del Parlament debemos rellenar para tomar posesión, me encuentro este documento.



Pretenden obligarnos a firmar una declaración aceptando recibir charlas sobre su perspectiva de género... pic.twitter.com/FD3U6f60hZ — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) 3 de marzo de 2021

"Me comprometo a velar por un entorno laboral libre de sexismo, LGBTI-fobia, acoso psicológico o acoso sexual", apunta la declaración de igualdad del Parlament, que también emplaza a los diputados a "cooperar diligentemente" ante posibles denuncias. Al suscribir la declaración, los diputados también se comprometen a "participar en la formación especializada que imparta la cámara sobre igualdad de género y sobre prevención del acoso".

"Nuestro compromiso es con la igualdad de los españoles. De todos. Independientemente de su raza, sexo, religión o condición. Por ejemplo, si hablan castellano o catalán en sus casas", ha añadido Garriga, que critica el plan de igualdad de género del Parlament porque "impone cuotas, victimiza a las diputadas" y "crea su chiringuito correspondiente".